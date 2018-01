Efficiencies en Miami: ni buenos, ni bonitos, ni baratos... pero imprescindibles

“Se renta efficiency. Una persona que trabaje, no fume, no tenga auto ni pareja. $800 al mes”.

A eso le faltó que el inquilino no puede poner el aire acondicionado a ciertas horas, que no puede tener animales, que tiene que dar como mínimo un mes de renta y un depósito de seguridad –una suma que puede ascender a más de $1,600–, todo sin un papel firmado o documento con valor legal que le permita hacer una reclamación en caso que el dueño no cumpla con su palabra.

Podría parecer una exageración, pero estas son las reglas de algunos de los propietarios de casas que anuncian en Craigslist y otros sitios online que rentan un efficiency.

Este tipo de apartamento pequeño en el que la sala y el espacio para dormir están en una misma habitación, que tiene un baño y un área para cocinar, o kitchenette, es lo que el diccionario reconoce oficialmente como efficiency.

Conocido además como estudio (studio), se puede encontrar en cualquier ciudad del mundo. También en Miami y, especialmente en Miami Beach, donde fue tradicionalmente, y aún lo es, una forma de vivir de manera simple y económica cerca de la playa y de la acción urbana.

Pero en Miami, efficiency es también una habitación o espacio en una vivienda unifamiliar, acompañado de un baño al que se le improvisa una cocina (en ocasiones no tiene ni área para cocinar) y que el propietario renta para complementar sus ingresos.

En muchas ocasiones este tipo de apartamento no cumple con los códigos de zonificación de algunas ciudades, que no permiten las viviendas multifamiliares, y por lo tanto, es ilegal. Corre entonces por cuenta del dueño el pago de los utilities (servicios públicos de agua, luz, gas, etc.), que a su vez aprieta la mano con las reglas a sus inquilinos.

“Vergonzosos los abusos que cometen las personas que rentan, desde controlar quiénes te visitan y a qué hora llegan, o si se bañan en tu casa”, dice Alicia Andrade, residente de Miami. “Es algo tan horrible que a uno en vez de rentar, parece que le estuvieran haciendo un favor”.

Georgy Bicharra tuvo que mudarse a un lugar más caro y lejos de su trabajo porque no aceptaban mascotas en el anterior.

“Trabajo entre 65 y 70 horas semanales para vivir en un lugar que no me gusta solo porque tengo mascotas. Eso es lo que nos ofrece Miami, una ciudad materialista que lo único que busca es impresionar a los turistas”.

El efficiency pertenece a una economía sumergida en la que el dueño no declara los ingresos obtenidos por esa renta y el inquilino no tiene ninguna protección legal. En la práctica, esa ha sido durante mucho tiempo la opción para muchos inmigrantes.

En el pasado, los efficiencies eran una alternativa supereconómica de vivienda para los recién llegados, que pasaban allí medio año o un poco más hasta que “levantaran cabeza” o trajeran a sus familiares de su país, y juntos pudieran pagar un alquiler más alto en una vivienda más amplia.

Hoy, con la crisis de la vivienda en Miami y los alquileres altisímos –el precio promedio de la renta de un apartmento de un cuarto en Miami es de $1,325– los efficiencies se han convertido en el último recurso para muchas personas, no necesariamente recién llegadas. Alquilar uno puede ascender a más de $1,000 y conseguir uno en buen precio y buena zona, puede hacer sentir a la persona que se ha ganado la lotería.

En el 2017 el área metropolitana de Miami se ubicó en el lugar 222 en la lista de los lugares más asequibles para vivir con relación al salario medio, según Eye on Housing, un portal de la National Association of Home Builders. Entre los menos asequibles, Miami ocupa el lugar número 22, precedida por ciudades en California, Nueva York, Nueva Jersey y Hawái.

Un cuarto para invisibles

“Soy legal y tengo que vivir como un ilegal para sobrevivir”, dice Manuel, profesional y ciudadano norteamericano que no quiso dar su apellido. Después de un divorcio muy complicado en el que perdió su casa y algunas dificultades con el empleo, Manuel vive ahora en un efficiency.

“Te expones al fraude. Tienes que dar tres meses entre depósito y renta al dueño, que no te firma ningún papel”, dice. “Puedes llegar el día de la mudanza y no encontrar a nadie que te abra la puerta. Estás a expensas de la buena voluntad de la persona, que puede desaparecer con tu dinero”.

Manuel señala otras dificultades que encuentran los inquilinos en esta situación: como los gastos de luz y otros servicios están incluidos en la renta, el inquilino no tiene ningún recibo que lo vincule con la propiedad.

Muchos efficiencies violan el códido de zonificación del vecindario y afectan el valor de las propiedades. Miami-Dade Building Department

Estos recibos son generalmente la prueba de que una persona reside en determinada dirección y son parte de los documentos necesarios, por ejemplo, para actualizar la licencia de conducir. Las leyes de la Florida exigen que el cambio de dirección en la licencia de conducir se haga en los 10 días siguientes a la mudada.

“Si la persona no tiene la licencia con la dirección actualizada, puede tener dificultades para abrir una cuenta de banco u otras transacciones”, añade Manuel. “Los bancos no te aceptan una dirección que no sea la que está en tu licencia de conducir”.

Los dueños de los efficiencies muchas veces no quieren dar una carta que pruebe que una persona vive en su casa porque es un ingreso que no declaran al Servicio de Rentas Internas (IRS). En otros casos, los dueños reciben ayuda económica del gobierno y no quieren perderla.

El seguro del auto

Otra dificultad que pueden encontrar tanto propietarios como inquilinos de efficiencies que comparten una misma dirección surge cuando la compañía de seguros de autos hace un chequeo del historial de conducción, accidentes e infracciones de las personas que viven en la casa.

Aunque en la práctica son núcleos familiares separados, la compañía asume, hasta que no reciba pruebas de lo contrario, que cada uno puede conducir el auto del otro.

Aida Diego, agente de seguros en Luis Necuze Insurance Agency, en el suroeste de Miami, señala que esta situación puede afectar el seguro de la persona, aunque no existan multas o accidentes.

“Otro chofer en la casa es otro riesgo de accidentes en la calle”, dice Diego.

La agente aconseja que la mejor manera de protegerse es llevar pruebas de que la otra persona que vive en la casa y que no va a manejar su auto, tiene seguro.

“La persona tendría que documentar que tiene su propio seguro. Con el número de póliza y las fechas en que está efectivo es suficiente”, dice. “Eso depende de los requerimientos de la compañía. Para algunas solo basta con decir que se renta una parte de la casa”.

Ella considera que la mejor protección para el dueño es pedir prueba de seguro al inquilino, para estar preparado en caso de que su compañía se lo pida.

Por otra parte, hoy muchos dueños de efficiencies solicitan que el posible inquilino presente su récord criminal.

“En qué medida tienes que sacrificar tu privacidad por la necesidad de vivienda”, dice Manuel. En cambio, el inquilino no puede exigir el récord policial al dueño.

Los efficiencies se han convertido casi en la única opción para muchas personas que no pueden pagar un apartamento en Miami. Miami-Dade Building Department

“Imagínate que estés viviendo en la misma casa de un delincuente sexual (Florida Sexual Offenders and Predators). A la hora de chequear la dirección, sales asociado a esa persona”, dice.

Para él, lo más importante no es hacer “una cruzada” contra las personas que rentan, sino enfatizar en lo desprovisto de derechos que están los inquilinos en esta situación.

Es un arma de doble filo para ambos. “Si un inquilino deja de pagar, ¿cómo el propietario del efficiency lo va a sacar? Porque si van a la policía se descubre la ilegalidad”, se pregunta.

Por qué rentan los dueños de casas

Alicia, propietaria de una casa muy bien ubicada cerca del downtown, The Roads y la Pequeña Habana, tiene dos efficiencies: un apartamento pequeño (un antiguo garaje) en la parte de atrás de la vivienda, con su propio jardín, además de un cuarto que es parte de la casa, con entrada separada y amueblado.

El primero lo tiene rentado a la misma persona hace más de una década, y solo subió un poco la renta cuando se vio obligada a hacer arreglos sustanciales.

Por otra parte, el cuarto solía alquilarlo por $500, pero llegó a bajarlo a $475 para ayudar al inquilino, que estaba enfrentando problemas financieros. Hasta que la persona no pudo pagar y se vio obligada a decirle que se fuera.

“Lo rento porque no me queda más remedio. Después de retirada no me alcanza el dinero”, dice Alicia, que está en el mismo caso de muchos propietarios que tienen que rentar efficiencies para completar sus ingresos.

“Me encanta viajar, pero si tuviera opciones, no lo haría”, añade. “La verdad que es un problema cuando una persona no paga a tiempo o destruye el lugar”.

Alicia nunca ha pedido depósito a los inquilinos, y en caso de daños, tiene que asumir el costo de las reparaciones.

Ahora no tiene intenciones de rentar el cuarto anexo a la casa, pero sigue recibiendo ofertas.

“Es un barrio muy céntrico, que la gente lo llora. Muchos no quieren asumir el compromiso de comprarse una casa. Además, este tipo de espacio tiene todos los gastos incluidos”, concluye.

La gran demanda de vivienda

El profesor William Hardin, director de la Hollo School of Real Estate de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), considera que acabar con los efficiencies podría tener un alto costo social. Muchas personas quedarían sin opción de vivienda y la demanda, ya de por sí muy alta, aumentaría.

“Habría más personas buscando para rentar y, por lo tanto, subirían los precios”, dice.

El experto alerta que los propietarios deben tener en cuenta que subdividir una casa de manera ilegal representa un flujo de efectivo, que no se traducirá en verdaderas ganancias a la hora de vender la propiedad.

“El uso ilegal de una parte de la propiedad reduce su valor de mercado. El código de zonificación está dirigido a mejorar la calidad de la vida en los vecindarios”, apunta.

Hardin señala que justamente la gran demanda de viviendas en Miami es uno de los factores que limita la construcciones de edificios de apartamentos para la compra o renta con precios asequibles.

“El dueño del edificio se pregunta si debe renovar los apartamentos, o demoler la edificación y construir una nueva y vender las unidades a muy buen precio”, dice, indicando que en el sur de la Florida las urbanizadoras han gravitado hacia las construcciones de lujo porque les ofrecen más ganancia

El profesor considera que la renovación de viejas propiedades podría ser una de las soluciones para conseguir más viviendas asequibles, pero esta no despierta mucho interés porque, por la demanda, para los propietarios es fácil seguir rentando sin hacer gastos en mejoras.

Esto se traduce en muchas ocasiones en condiciones habitacionales deplorables para los inquilinos, que no reciben el equivalente de lo que pagan en renta.

A su vez, la reconversión de edificios o la construcción de otros nuevos en zonas muy pobladas como la Pequeña Habana es mucho más difícil. Como es un área tan poblada, “es diferente a lo que ocurre en Wynwood, donde había y aún hay almacenes y espacios industriales que se pueden reurbanizar y dedicar a construir edificios”, dice.

“Las urbanizadoras pequeñas y medianas llevaban el rol principal en la construcción de viviendas asequibles, pero cuando vino la crisis, casi todas quebraron”, cuenta Hardin, quien ve, sin embargo, una nota optimista en la situación actual del negocio de la construcción: muchas pequeñas compañías de ese tipo comienzan a resurgir.

Aun así, la solución a la vivienda asequible es un tema difícil y a su vez muy vinculado a la situación del transporte. La necesidad de cumplir con regulaciones en el número de estacionamientos en relación con las unidades construidas encarece los proyectos.

Mientras más pequeña es la propiedad, más alto es el costo del parqueo, dice.

“Los estudios en Brickell tienen que destinar el mismo espacio para parqueo que para propiedad residencial. El costo de un parqueo es de $40,000 por cada unidad”, añade.

Una experiencia positiva

El efficiency es defendido como una opción socorrida para muchos. Algunos inmigrantes van más allá y consideran que han tenido una experiencia positiva en este tipo de rentas, que les ha permitido cumplir con los objetivos de estudio o trabajo que se propusieron a su llegada al país.

Olania llegó de España en el 2012 y después de pasar por dos efficiencies muy pequeños consiguió rentar uno por $650 en el norte de Miami.

“Era un Florida room que lo convirtieron en sala, tenía además una habitación y un patio. Podía tener animales y hacer mis fiestecitas”, dice del pequeño apartamento en la parte trasera de una casa que estaba rentada a otra persona.

“El dueño me daba facilidades de pago, podría hacerlo en dos partes, cada 15 días”, cuenta Olania, que permaneció allí hasta enero del año pasado, cuando se mudó a una casa con su familia.

Pablo Enrique vivía en una casa dividida que habitaban tres familias en lo que describe como “una buena zona, cerca de Coral Gables”.

“Tenía un cuarto, una cocina y un baño, y derecho a un parqueo”, dice del efficiency por el que pagaba $600 con todos los gastos incluidos.

“El espacio era chiquito. La cocina estaba en el cuarto y la ropa cogía olor”, cuenta Pablo, que planeaba quedarse allí hasta terminar sus estudios de enfermería y vivía con su pareja, hasta que la dueña se enteró y les dijo que tenían que irse.

“El lugar era para una sola persona”, dice.

“Eran sus reglas y no las cumplimos”, añade.

El profesor Hardin, por su parte, concuerda con otros expertos sobre el continuo flujo poblacional.

“La gente se sigue mudando a Miami. Vienen buscando algo mejor y diferente y parece que lo encuentra”.