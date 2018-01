Ganó mucho dinero vendiendo muebles caros. ¿Lo engañaron para que comprara oro sucio?

Cuando uno entra a Violetas, una boutique de decoración del hogar en el principal distrito de tiendas de Coral Gables, lo único que hay de oro a la vista son joyas y cubiertos Christofle.

No hay señal alguna de otro lucrativo negocio, MVP Imports, que compartía con Violetas la misma dirección en Miracle Mile y que llegó a importar aproximadamente $337 millones en oro extraído ilegalmente en América Latina, según fiscales federales. MVP traía el oro por vía aérea: el metal llegaba al Aeropuerto Internacional de Miami y entonces se vendía a NTR Metals, una firma con sede en Doral que está en el centro del mayor caso de lavado de dinero con metales preciosos en la historia de Estados Unidos.

Ahora, Jeffrey Himmel —un millonario de 63 años que vino de Nueva York y que es propietario tanto de Violetas como de MVP Imports, y quien ha ganado una fortuna revitalizando productos de antaño como Bromo Seltzer, Ovaltine y el talco medicado Gold Bond— está envuelto en una investigación federal.

El caso que involucra a NTR ha sacado a relucir el poco conocido papel que jugó Miami, a donde llega la mayor parte del oro que se importa en Estados Unidos, en estratagemas de tráfico de metales preciosos— y muestra cómo participantes de menor escala en la industria del oro como Himmel se ven atraído a la telaraña del crimen internacional organizado.

Himmel dice que fue una víctima involuntaria de tres corredores de NTR Metals. Los tres se declararon culpables el otoño pasado de comprar $3,600 millones en oro a narcotraficantes y otros delincuentes en América Latina. MVP está mencionada en una denuncia penal contra los corredores de NTR, donde se la describe como una empresa pantalla, o intermediaria, para ocultar sus negocios ilícitos. En documentos del tribunal, los fiscales no han alegado que Himmel sabía de la estratagema.

Himmel está cooperando con las autoridades ofreciendo información sobre NTR, MVP y la industria del oro en general.

“No vi los tiburones nadando debajo de la superficie, pero aparentemente estaban ahí”, dijo Himmel en una declaración entregada por sus abogados. “Después de toda una vida en los negocios sin una mancha, obviamente me sentí traicionado. Me culpo a mí mismo por dejar que me engañaran. Haré todo lo que pueda por ayudar al gobierno a hacer justicia en este hecho miserable”.

La hoja de parra

En el papel, MVP, inscrita a nombre de Himmel y con la dirección oficial en Violetas, 223A Miracle Mile, compraba oro en Ecuador, lo enviaba a Miami y lo vendía a NTR.

En realidad, MVP era una hoja de parra, según una denuncia penal.

“Aunque NTR era la entidad que compraba el oro, MVP Imports era el ‘importador oficial’ en las declaraciones de la Aduana de Estados Unidos, lo que ocultaba el papel de NTR como comprador definitivo en los registros de importación”, indica la denuncia penal.

NTR necesitaba la compañía de Himmel debido a un escándalo anterior relacionado con oro extraído ilegalmente en Perú.

A finales del 2013, las autoridades peruanas decomisaron un cargamento de oro que NTR había comprado a una persona que supuestamente lavaba dinero para los carteles de las drogas. Después de eso, los corredores de la firma no podían arriesgarse a comprar grandes cantidades de oro en Perú, en caso que ello atrajera la atención de las autoridades policiales en Estados Unidos y otros países. Así las cosas, dijeron los fiscales, NTR envió de contrabando oro peruano a Ecuador y otros países sudamericanos, para después exportarlo a Estados Unidos.

Pero necesitaban un nivel de separación mayor: una compañía que pudiera usar su nombre en las transacciones, en vez de NTR.

Ahí fue cuando MVP comenzó a enviar enormes cantidades de oro desde Ecuador a las oficinas de NTR en Doral.

En el 2014, MVP ayudó a NTR a triplicar sus importaciones de oro desde Ecuador, como la compra de $128 millones en oro a Spartan del Ecuador, un exportador implicado en otro caso de lavado de dinero en ese país, indica la denuncia penal.

La denuncia identifica solamente al negocio de Himmel, no a Himmel mismo. Violetas, que abrió en el 2011, tampoco está mencionada en la denuncia. Himmel estableció MVP en el 2013. El negocio fue disuelto en septiembre 2017, seis meses después que los empleados de NTR fueron arrestados y encausados por un jurado de instrucción en Miami.

Los abogados de Himmel en Miami —Daniel Fridman, Michael García y Dan Gelber— dijeron que su cliente fue engañado por los corredores de NTR y otras personas vinculadas con la compra del oro en Ecuador. Los abogados dijeron que MVP no colaboró con NTR para ocultar las compras de oro.

“El Sr. Himmel quiere dejar en claro que la primera vez que se enteró de que el oro que MVP compraba en Ecuador estaba potencialmente vinculado con actividades ilegales fue cuando leyó la denuncia penal del gobierno contra los ex empleados de NTR Metals”, expresaron sus abogados en un comunicado enviado al Miami Herald.

Las consecuencias

Himmel, propietario de una mansión de $6.4 millones frente al mar en Palm Island, en Miami Beach, llamada la “Casa del Sol y el Mar”, se hizo rico muchos años antes de involucrarse en el comercio de oro.

Graduado de la prestigiosa Facultad Wharton de Administración de Empresas de la Universidad de Pennsylvania, Himmel comenzó a trabajar en 1983 en el negocio de su ahora fallecido padre, dedicado a revitalizar productos de venta libre que habían perdido su atractivo, las píldoras Doan’s para los dolores de espalda, el enjuague bucal Lavoris y el champú Breck.

La revista Fortune lo llamó en una ocasión un “emprendedor de la carroña”.

Himmel dijo que en años recientes se interesó en oportunidades de negocios en Ecuador, donde su esposa tiene familia y país donde la pareja planeaba retirarse.

“Estaba entusiasmado de finalmente tener un negocio en Ecuador que me permitiera pasar más tiempo allí con mi familia y en mi casa”, dijo en la declaración.

En una entrevista, los abogados de Himmel dijeron que un socio de negocios lo presentó a empleados de NTR en Ecuador en el 2013, varios meses después de registrar MVP Imports en la Florida. El objetivo de la reunión era que Himmel desarrollara una relación de negocios con NTR. Los abogados de Himmel declinaron identificar a la persona en cuestión porque la investigación federal no ha concluido.

Los abogados de Himmel dijeron que su cliente no estuvo directamente involucrado en la compra de oro en Ecuador y que otros lo compraron a nombre de MVP Imports.

La compañía de Himmel comenzó a comprar oro en Ecuador y a importarlo a Estados Unidos en agosto del 2013, según sus abogados. Entonces MVP vendía el oro a NTR en Miami “a un precio ligeramente mayor para cubrir los costos de transporte, logística, seguro y las ganancias”, dijeron sus abogados.

Según fuentes familiarizadas con la investigación federal, Himmel trataba principalmente con Renato Rodríguez, quien estaba a cargo de las operaciones de NTR en Ecuador. Los corredores colegas de Rodríguez en NTR, Juan Granda y Samer Barrage, estaban destacados en Perú y Colombia. Himmel también llegó a conocerlos, así como altos ejecutivos de la compañía matriz de NTR, Elemetal, con sede en Dallas. Elemetal también está bajo investigación, dicen fuentes con conocimiento del caso.

Una vista de Violetas Home Design, en 223 Miracle Mile, Coral Gables, en una imagen del 21 de agosto del 2017. Un negocio registrados en la misma dirección, MVP Imports, era parte de una estrategema de contrabando de oro que llevó al arresto de tres personas. Registros de la Aduana federal muestran que MVP fue usada para importar grandes cantidades de oro desde América Latina. Roberto Koltun rkoltun@miamiherald.com

Sabrina Puglisi, abogada defensora de Rodríguez, declinó hacer comentarios. Según su negociación de cargos, Rodríguez está cooperando con los fiscales. Granda y Barrage también están cooperando con las autoridades.

Sus abogados dicen que los motivos de Himmel para comercial con oro ecuatoriano iban más allá de las ganancias y en realidad se convirtió en una “pasión personal”. El empresario desarrolló un proyecto llamado Ecosolami para limpiar los desechos de la minería descargados a los ríos mediante plantas de procesamiento.

La investigación federal ha tenido consecuencias para Himmel: Dos semanas después que los corredores de NTR fueron encausados, Himmel renunció como presidente electo del directorio de la American Diabetes Association.