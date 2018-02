Relatan cómo un entrenador se paró frente a los estudiantes para protegerlos de las balas

Cuando un hombre armado abrió fuego en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en el condado Broward, el miércoles por la tarde, surgieron informes —persistentes pero no confirmados por las autoridades— de que un entrenador de fútbol y un guardia de seguridad se colocaron delante de los estudiantes para protegerlos de los tiros.

Inicialmente se dijo que el entrenador Aaron Feis estaba muerto, lo que provocó muestras de tributo en las redes sociales. Los mensajes posteriores dijeron que estaba herido, pero que había sobrevivido al tiroteo.

“El entrenador Feis no ha muerto. Le dispararon, pero no está muerto”, dijo en Twitter Jordan May, un entrenador de la escuela e hijo del entrenador de fútbol Willis “Peanut” May. Él no tenía información de primera mano sobre cómo Feis resultó herido. En cuanto a su padre, Jordan May dijo que estaba en su oficina durante el incidente y salió ileso.

Ninguno de los que publicaron mensajes en las redes sociales dijo haber visto lo que le sucedió al entrenador Feis.

Video muestra escenas dentro de la escuela Marjory Stoneman Douglas High School, durante el tiroteo de este miércoles. @Tezlurkss via Instagram

Feis ha trabajado como guardia de seguridad en la escuela durante al menos ocho años y se toma muy en serio su papel de proteger a los estudiantes, dijo Andrew Hofmann, un ex alumno de la escuela que recientemente dirigió los equipos de natación y polo acuático.

“Está muy dedicado a la seguridad de la escuela durante el día”, dijo Hofmann.

Hofmann describió al entrenador como “una persona tranquila” y con un buen sentido del humor. “Cuando hay una broma divertida, siempre se ríe”, dijo.

Feis se graduó de la secundaria Douglas en 1999 y ha trabajado en la escuela durante toda su carrera como entrenador, según su biografía en el sitio web de la escuela.

Este video obtenido por el Miami Herald muestra a agentes de policía evacuando a estudiantes de una escuela secundaria en Broward, donde al menos 17 personas murieron y varias más resultaron heridas. Source