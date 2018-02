Autor de la masacre ‘no levantó sospechas’ en la tienda de armas donde compró el fusil AR-15

Nikolas Cruz, el autor confeso de la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, compró un fusil AR-15 en febrero de 2017 en Sunrise Tactical Supply, una tienda de armas en un inofensivo centro comercial en Coral Springs.

El abogado Douglas Rudman, que representa a Michael y Lisa Morrison, los dueños de la tienda, dijo a la prensa frente a la tienda el jueves por la noche que Cruz compró el rifle de asalto en una caja y no compró municiones adicionales aparte del cargador que vino con el arma. Tampoco compró accesorios ni realizó ninguna modificación al AR-15.

“Es por esa razón que no levantó sospechas”, dijo Rudman, abogado de Rudman Law Group, con sede en Boca Raton. “Parece que el señor Cruz hizo un intento deliberado de no despertar sospechas al no comprar demasiadas cosas de un solo lugar”.

Rudman dijo que Cruz compró el arma después del período obligatorio de espera de cinco días. La policía federal confirmó el jueves que el rifle fue adquirido legalmente.

Stuart Kaplan, un abogado que representa a la corporación Sunrise Tactical Supply, dijo que los dueños de la tienda se aseguraron de que Cruz llenara un formulario de registro de transacciones de armas de fuego, llamado Formulario ATF 4473, emitido por el Departamento de Justicia. Incluyó una copia de la licencia de conducir, su nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo, estatura, peso y respondió “no” a las preguntas sobre si le habían adjudicado alguna enfermedad mental o si había sido internado por enfermedades mentales , dijo Kaplan.

“Lo que entiendo es que fue respondido adecuadamente”, dijo Kaplan, abogado de Kaplan and Parker, con sede en Palm Beach Gardens. “Sabemos que sufría algún tipo de enfermedad mental. Creo que tenemos que decidir o averiguar si recibía tratamiento o no”. Según el abogado, la ambiguedad está en si un profesional de la salud mental que atiende a un individuo con problemas mentales debe tener algún tipo de requisito de informar o si existe algún tipo de base de datos que recopile esa información para que, “en caso de que una persona en particular vaya a comprar un arma, al menos podamos filtrarlos”.

La tienda, cuyas vidrieras habían sido despojadas de pistolas o fusiles el jueves por la noche, permanecerá cerrada indefinidamente.

Sus dueños, que viven en Coral Springs, están angustiados, dijo Rudman.

“Es tremendo el sentido de la responsabilidad en esta situación y simplemente horrible que sienten que una de sus armas cayó en manos de este maníaco”, dijo Rudman. “Están asustados, no solo por su seguridad, sino sobre todo por cómo será la reacción para el resto de la comunidad cuando intenten regresar”.

La Policía confirmó el jueves que el arma fue vendida legalmente.

Irónicamente, Cruz no hubiera podido comprar una pistola como la Glock de 9 mm porque el comprador debe tener al menos 21 años de edad, según las leyes de Florida.