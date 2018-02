Scott exige renuncia del director del FBI tras ignorar pista sobre agresor de escuela de Broward

El gobernador Rick Scott exigió el viernes la renuncia del director del FBI, Christopher Wray, poco después de que el funcionario admitiera que la agencia dejó pasar una alerta sobre un joven problemático en Florida obsesionado con las armas que había alardeado sobre su intención de cometer una matanza en una escuela.

“El fracaso del FBI para tomar medidas contra este asesino es inaceptable”, dijo Scott en un comunicado. “El director del FBI debe renunciar”, subrayó tajantemente.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Gray reconoció que el FBI no hizo nada para investigar la denuncia. Un grave error por el cual ha pedido disculpas en un comunicado.

El 5 enero del 2018, una persona cercana a Nikolas Cruz no identificada reportó a una línea de informes del FBI que el joven tenía armas, deseaba matar personas, mostraba un comportamiento errático y publicaba comentarios violentos en las redes sociales, dijo el FBI. El informante notificó que el sujeto tenía el “potencial de cometer un tiroteo en una escuela”.

SHARE COPY LINK More Videos 1:09 Así fueron los sucesos en la secundaria Douglas High School Pause 0:55 Sale a la luz nuevo video durante la masacre en escuela de Florida 2:35 Fotos de la tragedia tras tiroteo en secundaria de Parkland 1:23 Miami concentra todo el lujo de los yates con drones sumergibles y flyboard 2:23 Audiencia de encarcelamiento para sospechoso en el tiroteo en la escuela secundaria de Broward 1:30 Comienzan a conocerse las víctimas de la masacre en la escuela Stoneman Douglas 1:00 La Casa Blanca baja la bandera después del tiroteo en escuela de Florida 1:01 La policía rompe puerta de un aula para evacuar a los estudiantes en secundaria de Broward 0:31 Video captura escena después de masacre en Broward 0:32 SWAT sale de la escena después de que sospechoso de tiroteo fue detenido Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Audiencia de encarcelamiento de Nikolas Cruz, sospechoso del tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. NBC6 Universal / Pool

Por razones que se desconocen, los protocolos establecidos dentro del FBI para responder a este tipo de advertencias no fueron acatados, afirmó la agencia federal de investigación. No se le dio seguimiento a la información ni se reportó a la oficina del FBI en Miami.

“Hemos determinado que estos protocolos no se siguieron para la información recibida por el PAL [la línea de denuncias del público] el 5 de enero. La información no se proporcionó a la oficina local de Miami y no se realizó en ese momento ninguna investigación adicional”, indica el comunicado de la agencia, que asegura estar comprometida “a revisar los procesos de respuesta a la información que recibimos del público”.

SHARE COPY LINK More Videos 1:09 Así fueron los sucesos en la secundaria Douglas High School Pause 0:55 Sale a la luz nuevo video durante la masacre en escuela de Florida 2:35 Fotos de la tragedia tras tiroteo en secundaria de Parkland 1:23 Miami concentra todo el lujo de los yates con drones sumergibles y flyboard 2:23 Audiencia de encarcelamiento para sospechoso en el tiroteo en la escuela secundaria de Broward 1:30 Comienzan a conocerse las víctimas de la masacre en la escuela Stoneman Douglas 1:00 La Casa Blanca baja la bandera después del tiroteo en escuela de Florida 1:01 La policía rompe puerta de un aula para evacuar a los estudiantes en secundaria de Broward 0:31 Video captura escena después de masacre en Broward 0:32 SWAT sale de la escena después de que sospechoso de tiroteo fue detenido Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Esta animación muestra la cronología de los eventos durante el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, el 14 de febrero del 2018. 17 personas murieron y 15 resultaron heridas. Patrick GleasonMcClatchy

Por su parte, Wray, agregó: “Todavía estamos investigando los hechos. Estoy comprometido con llegar al fondo de lo que ha ocurrido en este asunto en particular, y también en revisar nuestra forma de responder a información que recibimos del público”.

Robert Lasky, agente del FBI a cargo de la división de Miami, reconoció en una rueda de prensa que no se siguieron los protocolos y que la información no fue trasmitida a su oficina en Miami.

“En un protocolo normal, esta información se debió haber proveído a la oficina de Miami. Hubo pasos rotos en la investigación que se pudieron haber tomado. El FBI ha determinado que el protocolo no se siguió”, dijo el agente.

Lasky agregó: “La posibilidad en el FBI de que se pierda algo siempre está ahí. Hacemos lo mejor y tenemos protocolos para prevenir estas cosas. Analizaremos dónde y cómo se rompió el protocolo”.

El senador Marco Rubio se sumó a las vehementes críticas, exhortando al Congreso a investigar los protocolos del FBI ante las denuncias del público acerca de potenciales asesinos. “Es imperdonable”, sentenció.

Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, tampoco permaneció mudo. “Es claro en estos momentos que las señales de advertencia estaban ahí y los avisos al FBI fueron desaprovechados. Vemos las consecuencias trágicas de esos fallos”.

SHARE COPY LINK More Videos 1:09 Así fueron los sucesos en la secundaria Douglas High School Pause 0:55 Sale a la luz nuevo video durante la masacre en escuela de Florida 2:35 Fotos de la tragedia tras tiroteo en secundaria de Parkland 1:23 Miami concentra todo el lujo de los yates con drones sumergibles y flyboard 2:23 Audiencia de encarcelamiento para sospechoso en el tiroteo en la escuela secundaria de Broward 1:30 Comienzan a conocerse las víctimas de la masacre en la escuela Stoneman Douglas 1:00 La Casa Blanca baja la bandera después del tiroteo en escuela de Florida 1:01 La policía rompe puerta de un aula para evacuar a los estudiantes en secundaria de Broward 0:31 Video captura escena después de masacre en Broward 0:32 SWAT sale de la escena después de que sospechoso de tiroteo fue detenido Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Un video tomado por un alumno de 9no grado de la secundaria Marjory Stoneman Douglas muestra cómo los niños buscaron refugio dentro de un aula y el momento en que llegan a rescatarlos las fuerzas de seguridad. Dale MacutayDale Macutay via facebook

Esta fue, de hecho, la segunda pista que recibió el FBI sobre Cruz, acusado de cometer el tercer ataque más mortífero en un centro de enseñanza en Estados Unidos, que segó la vida de 17 inocentes el pasado miércoles en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en la localidad de Parkland.

En septiembre pasado, un fiador de fianzas llamado Ben Bennight denunció un perturbador mensaje dejado en su canal de la plataforma YouTube de un usuario llamado “nikolas cruz”, quien escribió: “Seré un tirador profesional en una escuela”.

En esta instancia, el FBI no fue capaz de seguir su rastro y localizarlo. La agencia dijo que también estaba evaluando qué sucedió después de que recibiera esta información.

La admisión del FBI vuelve a suscitar la inquietud de una comunidad afligida que se cuestiona: ¿pudo haberse prevenido la masacre si las autoridades habrían advertido las señales, como el comportamiento violento del presunto homicida?.

Si los agentes hubieran podido confirmar que Cruz era la misma persona que publicaba mensajes en YouTube, ciertamente habrían hallado decenas de fotos de fusiles, municiones, blancos acribillados, y probablemente lo habrían entrevistado. En sus plataformas digitales el atacante dejó rastros de una personalidad enferma.

No es la primera vez que el FBI se ve salpicado de este tipo de polémicas en la Florida. Tanto el hombre que masacró a 49 personas en un club gay de Orlando, como otro que mató a viajeros en el Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood habían sido objeto de pesquisas de los agentes federales, los que determinaron que no merecían mayor investigación.

Esta información se complementó con despachos de las agencias cablegráficas de el Nuevo Herald.