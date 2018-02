Abogados de agresor de escuela admiten que es culpable. Su única meta ahora es que no lo ejecuten

El equipo de abogados defensores de Nikolas Cruz, el agresor en la masacre de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, no impugnará su culpabilidad y se concentrará en evitar que lo ejecuten.

La Oficina del Defensor Público de Broward, encargada de la defensa de Cruz, hizo el inesperado anuncio solamente un día después que el joven fue arrestado bajo 17 cargos de asesinato premeditado. Esos cargos son punibles con la pena de muerte o cadena perpetua.

“Él cometió esos delitos. Todos lo vieron, todos lo saben. Él lo ha admitido”, dijo el viernes el defensor público Howard Finkelstein al Miami Herald. “El delito es horrible, no hay palabras para describirlo. Todo esto se va a reducir a una decisión: ¿lo ejecutan o no lo ejecutan?”

Cruz, de 19 años, entró a esa secundaria de Parkland el miércoles por la tarde y abrió fuego con un fusil semiautomático AR-15. Un total de 17 personas murieron y otras 15 resultados heridas, en el peor tiroteo en una escuela en la historia de la Florida.

El joven, que tiene problemas emocionales, fue expulsado de la escuela por “razones disciplinarias” de las que aún no se conocen detalles y desde hace mucho tiempo estaba obsesionado con las armas. Incluso publicó fotos preocupantes con armas en sus cuentas de medios sociales.

Howard Finklestein, defensor público de Broward.

Todavía no se ha fijado la fecha del juicio y no está claro si Cruz se declarará culpable en el tribunal. Pero Finkelstein dijo que Cruz aceptaría de inmediato una condena de cadena perpetua si los fiscales deciden no solicitar la pena de muerte. “Estamos dispuestos a que se declare culpable y dejar que las familias y la comunidad comiencen a sanar. Nadie ve beneficio alguno en llevar esto a juicio”.

Esta animación muestra la cronología de los eventos durante el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, el 14 de febrero del 2018. 17 personas murieron y 15 resultaron heridas. Patrick GleasonMcClatchy

Es extremadamente poco común que un equipo de abogados defensores informe lo que va a hacer en un caso tan poco tiempo después del arresto, particularmente en un caso de esta envergadura.

“Es demasiado pronto en la investigación para hablar de la pena de muerte”, dijo Constance Simmons, portavoz de la Fiscalía Estatal de Broward.

En el caso de Cruz, la evidencia de la fiscalía parece extremadamente sólida.

Numerosos testigos —muchos de los cuales conocían a Cruz— lo vieron disparar mientras caminaba por los pasillos de la escuela. Buena parte de lo sucedido fue grabado por las cámaras de seguridad. Después de desechar el arma, fue capturado varias horas después tras unirse a un grupo de estudiantes que huían, tras lo cual estuvo en un Walmart y un McDonald’s.

Y además confesó haber matado a muchos, según el informe de la Policía de Broward.

Aunque Cruz tiene un largo historial de arrebatos emocionales, probablemente le cueste mucho trabajo probar que no estaba en su cabales en el momento del delito, lo que supone que no podía diferenciar el bien del mal. La razón: el plan de Cruz fue calculado y metódico. Compró munición extra e hizo muchos disparos. También dijo a los detectives que planeó la huida después de los hechos, dijo la Policía.

El miércoles 14 de febrero 17 personas fueron asesinadas en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland. Otros 15 fueron heridos. El Nuevo Herald

Para el despacho de Finkelstein, la clave será mostrar a los jurados que Cruz tuvo una vida tan miserable que no merece ser condenado a muerte.

Cruz, quien fue adoptado cuando era un niño junto con su hermano, tiene un historial de problemas en su vecindario de Parkland. La Policía fue llamada repetidas veces a su casa debido a comportamiento errático, dijeron vecinos a los medios de comunicación, y le gustaba torturar animales.

Su equipo defensor cree, de manera preliminar, que sufre de autismo y de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dijo Finkelstein. Y aunque fue tratado por problemas de salud mental, abandonó el tratamiento. Su padre adoptivo falleció hace más de una década y su madre murió en noviembre del 2017.

Alumnos y padres salen del recinto de la secundaria Marjory Stoneman Douglas después del tiroteo del miércoles. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

En el momento de los hechos, Cruz vivía con un amigo mientras asistía a la escuela Cross Creek, en Pompano Beach, especializada en jóvenes con problemas emocionales.

El viernes, el FBI admitió, asombrosamente, que alguien cercano a Cruz contactó a la agencia para advertir que el el joven era un peligro de violencia, en los meses anteriores al tiroteo. Pero el FBI no envió la información a su oficina en el sur de la Florida.

“[Cruz] debió estar en el radar de todos”, dijo Finkelstein.

La decisión de centrarse en evitar la pena de muerte en vez de impugnar la culpabilidad ocurre en momentos que la Florida cambió recientemente la ley estatal de pena de muerte para acatar un fallo de la Corte Suprema federal. A diferencia del pasado, ahora los 12 jurados tienen que aprobar por unanimidad cualquier condena a muerte.

Cabe señalar que en el 2015, James Holmes, declarado culpable de un tiroteo en un cine de Colorado, fue condenado a cadena perpetua cuando uno de los jurados se negó a imponer la pena de muerte por matar a 12 personas. Otro asesino conocido, Jodi Arias, una mujer de Arizona que apuñaló y baleó a su amante en el 2008, también fue condenada a cadena perpetua después que dos grupos de jurados no pudieron aprobar por unanimidad la pena de muerte.

“Al final, si lo ejecutan o no puede depender de una sola persona”, dijo Finkelstein.