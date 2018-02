Padre estalla de ira en entierro de su hija Meadow Pollack, víctima del tiroteo en secundaria de Parkland

Meadow Pollack, de 18 años fue enterrada el viernes en el Cementerio Star of David en North Lauderdale mientras los dolientes comenzaban a despedirse de las víctimas del tiroteo del miércoles en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland.

Pollack, alumna de último año, planea asistir a la Universidad Lynn en Boca Raton.

Durante el servicio funeral, realizado en el Templo K’ol Tikvah en Parkland, The Associated Press reportó que su padre tuvo un exabrupto de furia contra Nikolas Cruz, el ex alumno de la escuela que ha sido acusado de 17 cargos de asesinato y confesó los delitos. Un total de 14 alumnos, además del director de actividades deportivas, un entrenador deportivo y un maestro de Geografía fueron ultimados a balazos el miércoles.

“¡Mataste a mi hija!”, grito, refiriéndose a Cruz. “Mi hija está muerta. No se me quita de la mente día y noche. Lo sigo escuchando. Es impensable que nunca voy a ver más a mi princesa”.

Robyn Maisner, prima de Meadow, leyó un poema de Mary Elizabeth Frye titulado Do Not Stand at My Grave and Weep ante el sencillo ataúd de madera de la joven mientra era colocado en la tumba. Muchos lloraron mientras Maisner leía.

El viernes más temprano se celebró el funeral de Alyssa Alhadeff, de 14 años, a quien también mataron en la masacre del miércoles.

