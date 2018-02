Su hijo sobrevivió al tiroteo de Parkland; ella, al atentado en aeropuerto un año antes

Hace poco más de un año, Annika Dean, que trabaja como maestra en Condado Broward, estaba esperando para recoger su equipaje en el Aeropuerto Internacional de Hollywood-Fort Lauderdale cuando de repente un hombre empezó a disparar indiscriminadamente en el área, matando a cinco personas e hiriendo a otras seis.

“Me fui a esconder al otro lado de los carritos, y empecé a orar para que mis dos hijos no se quedaran sin madre”, dijo. “Entonces un desconocido se me tiró encima cubriéndome y me susurró que me calmara, que me protegería”.

Milagrosamente, los dos sobrevivieron.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

SHARE COPY LINK More Videos 0:57 Trump visita a víctimas del tiroteo en secundaria de Broward Pause 1:09 Así fueron los sucesos en la secundaria Douglas High School 0:55 Sale a la luz nuevo video durante la masacre en escuela de Florida 2:35 Fotos de la tragedia tras tiroteo en secundaria de Parkland 1:23 Miami concentra todo el lujo de los yates con drones sumergibles y flyboard 2:23 Audiencia de encarcelamiento para sospechoso en el tiroteo en la escuela secundaria de Broward 1:32 Comienzan a conocerse las víctimas de la masacre en la escuela Stoneman Douglas 1:00 La Casa Blanca baja la bandera después del tiroteo en escuela de Florida 1:01 La policía rompe puerta de un aula para evacuar a los estudiantes en secundaria de Broward 0:31 Video captura escena después de masacre en Broward Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Esta animación muestra la cronología de los eventos durante el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, el 14 de febrero del 2018. 17 personas murieron y 15 resultaron heridas. Patrick GleasonMcClatchy

El miércoles, Dean no podía creer que de nuevo estaba viviendo una cosa semejante. Se encontraba trabajando en la escuela, cuando su hijo Austin, de 14 años, le envió un mensaje de texto donde le decía que había un simulacro de balacera. Minutos más tarde, sin embargo, Austin le escribió de nuevo y le dijo que el tiroteo era algo real y que habían cerrado la escuela. “El corazón me dio un vuelco”, dijo Dean. “Enseguida supe cómo debía sentirse, y lo que estaba pasando”.

Nikolas Cruz mató a 17 personas en la atroz matanza.

SHARE COPY LINK More Videos 0:57 Trump visita a víctimas del tiroteo en secundaria de Broward Pause 1:09 Así fueron los sucesos en la secundaria Douglas High School 0:55 Sale a la luz nuevo video durante la masacre en escuela de Florida 2:35 Fotos de la tragedia tras tiroteo en secundaria de Parkland 1:23 Miami concentra todo el lujo de los yates con drones sumergibles y flyboard 2:23 Audiencia de encarcelamiento para sospechoso en el tiroteo en la escuela secundaria de Broward 1:32 Comienzan a conocerse las víctimas de la masacre en la escuela Stoneman Douglas 1:00 La Casa Blanca baja la bandera después del tiroteo en escuela de Florida 1:01 La policía rompe puerta de un aula para evacuar a los estudiantes en secundaria de Broward 0:31 Video captura escena después de masacre en Broward Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Un video tomado por un alumno de 9no grado de la secundaria Marjory Stoneman Douglas muestra cómo los niños buscaron refugio dentro de un aula y el momento en que llegan a rescatarlos las fuerzas de seguridad. Dale MacutayDale Macutay via facebook

Dean sabe que tanto a ella como a su hijo les costará trabajo volver a entrar a una escuela, pero dijo sentirse preparada.

“Es la vida”, dijo. “Tenemos que seguir haciendo lo mejor que podamos. Tenemos que continuar viviendo”.