Alumnos de Parkland enfrentan nuevo ataque, esta vez de la derecha en las redes sociales

Cientos de estudiantes de West Boca Raton Community High School salieron de clases el 20 de febrero y realizaron una caminata de 13 millas hasta la secundaria de Parkland donde 17 personas murieron en un tiroteo en el Día de San Valentín. Los estudiantes de Boca corearon "Queremos cambios" y "No hay justicia, no hay paz" cuando se reunieron fuera de la escuela. Muchos portaban carteles de apoyo para los estudiantes de Marjory Stoneman Douglas High School. Credit: Lindsey via Storyful