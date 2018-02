Cargaba las cenizas de su hija en una cruz que perdió en Disney World

Una desesperada madre estadounidense está pidiendo ayuda para recuperar un collar que cargaba el domingo en los parques de Disney en Orlando y que contiene las cenizas de su hija adolescente que murió en un accidente de tránsito hace un mes.

Chasity Foster dijo en un mensaje publicado en Facebook que perdió el preciado objeto cuando estaba corriendo el medio maratón de Princesas de Disney.

La madre contó que su hija de 17 años, Shaylin Foster, y otros familiares tenían planificado correr el medio maratón antes del fatal accidente que acabó con la vida de su hija, ocurrido cerca de su residencia, en Harlem, Georgia.

“Ella se había inscrito, tenía su disfraz y estaba lista para correr”, dijo la madre.

Ante la muerte de Shaylin, la familia decidió correr en honor a su memoria. El padre, Chris Foster, ocupó el lugar de la adolescente y hasta vistió parte del atuendo de princesa escogido.

La familia cree que el collar con la cruz se debió caer entre la entrada de Magic Kingdom y la estación donde se encontraban las princesas. Piden a ayudar para contactar a quien se lo haya encontrado.

Desde su publicación el domingo en la tarde, el mensaje se ha viralizado desde entonces. Tiene más de 1,400 reacciones y ha sido compartido más de 6,000 veces.

Mientras algunos usuarios comentaron que pasaron por la zona y no encontraron la cruz, muchos enviaron mensajes de aliento.

“Encontré el diamante del anillo de compromiso de mi mamá cinco años después de perderlo en mi cuarto”, escribió Kelley Ota.

Kendra Mustain, por su parte, comentó que compartió el mensaje y deseaba que recuperan la cruz. “Sé que soy una desconocida, pero quiero decir que lo siento por tu pérdida. Te deseo una abundancia de fortaleza”.

Otra usuaria, de nombre Megan Bufkin, comentó en la publicación que ella lo había visto cuando estaba corriendo el medio maratón pero no lo recogió porque no sabía el valor sentimental que tenía. “Siento mucho que no lo agarré”, escribió.

Shaylin Foster murió la mañana el 10 de enero después que su vehículo Honda Civic chocó con un Ford Mustang 2016 cuando iba camino a la escuela secundaria.

Al momento de su muerte, le faltaban cinco meses para graduarse del colegio y ya había sido aceptada en la Universidad del Sur de Georgia.