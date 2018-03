Amazon despide a empleado que tiró un paquete a cachorrito en casa de Homestead

El video de un mensajero de Amazon cuando le lanza un pesado paquete a un pequeño perro en una casa de Homestead se colgó en las redes sociales, y los usarios están enfurecidos.

“Por eso odio a la gente y quiero a mi perro”, escribió Michelle Wagner en Facebook.

En el video de vigilancia aparece un hombre con una gorra y gafas de sol cuando escanea un paquete y luego lanza sobre la cerca del patio una gran caja.

Del otro lado estaba Rocky, una mezcla de labrador de cinco meses. Después de conocerse el incidente, el hombre fue despedido de la compañía, dijo un portavoz de Amazon.

“Lo ocurrido no refleja los altos estándares que tenemos con respecto a las personas que contratamos para hacer entregas. Este individuo ya no trabaja con nosotros”, escribió el portavoz de Amazon en un correo electrónico que le envió al Miami Herald el jueves por la noche. “Le ofrecimos a la clienta nuestras disculpas más sinceras y le hemos brindado todo nuestro respaldo".

El chofer, vestido con una camiseta de color anaranjado, contempla cómo la caja le pega al perro y no se altera en lo más mínimo. Después de reflejar que hizo la entrega del paquete, se aleja hacia su Toyota RAV4 de color plateado. Luego se va.

“Tiene un ojo un poco dañado. Tal vez le pegó la esquina de la caja. No tiene ninguna herida, pero no sé si tiene alguna lesión interna. El paquete no es pequeño”, dijo el jueves Brittany Aaron, la dueña del perro. “Al frente de la casa tengo una puerta por la que se puede entrar. Nunca he visto a nadie tirar una caja por encima de la cerca. Pero desafortunadamente, Amazon contrata a estos conductores”.

La caja, que tenía equipos de natación para niños, pesaba unas siete libras. Amazon dijo le comunicó a la dueña que se encargaría de cualquier gasto de veterinario.

“No tiene ninguna lógica lo que este hombre hizo”, dijo Aaron. “Él sabía lo que estaba haciendo”.