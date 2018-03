El hombre que está con los Marlins desde el primer día, pensó que no llegaría al segundo

Su primer juego con los Marlins casi fue el único.

Fue el 5 de marzo de 1993, una hora antes que los Marlins jugaran su primer juego del entrenamiento de primavera en Cocoa, que Rock Hughes temió perder su empleo.

Le habían ordenado ir a buscar hamburguesas para los hambrientos peloteros y entrenadores, y estaba avanzando lentamente en medio del tráfico cuando de pronto vio algo en el asiento trasero del vehículo que lo hizo caer presa del pánico.

Allí estaban las pelotas, las que iban a usar en el juego.

“Me puso el corazón en la boca”, dijo Hughes.

Pero no era un juego de primavera cualquiera. Era la primera página de la historia de los peces. El dueño, Wayne Huizenga, había traído a 150 personas de alto nivel en un avión fletado. Los 6,696 asientos del estadio estaban vendidos. Los encargados del terreno rastrillaban la arcilla vestidos de gala.

Como faltaban pocos minutos, Hughes dio la vuelta de inmediato y empezó a zigzaguear en medio del tráfico, hasta que llegó al estacionamiento cuando terminaba el himno nacional. Se apresuró a llegar al diamante con las esféricas en la mano.

“Pude tener la carrera más breve en la historia de los Marlins”, dijo Hughes riendo.

En su lugar, Hughes —gerente del clubhouse de visitantes, una responsabilidad que incluye satisfacer todas las necesidades de los jugadores y los entrenadores— ha tenido la carrera más larga del equipo.

En momentos que los Marlins se preparan para su 25ta temporada, Hughes, de 49 años, es el único empleado a tiempo completo del equipo que está ahí desde el principio. Ha trabajado con cuatro dueños y 15 managers, 37 jugadores y miles de otros en una nómina siempre cambiante de jugadores de ligas menores, entrenadores y otro personal.

El coach de tercera base, Fredi González, lleva más tiempo que Hughes, porque dirigió el primer equipo de ligas menores de los Marlins en 1992. Pero se marchó dos veces como entrenador y manager de los Bravos de Atlanta.

Hasta este año, Hughes era uno de tres empleados que han trabajado continuamente con los Marlins desde el principio. Pero uno, una secretaria ejecutiva, renunció en octubre. Y el otro, un buscador de talento en la costa este, se convirtió en empleado de asignaciones especiales, una designación de trabajo a tiempo parcial, en enero.

“Eso me da mucho orgullo, no cabe duda”, dijo Hughes, quien agregó que nunca fue un buen jugador de béisbol cuando era niño.

“No podía sacar la bola del cuadro”, dijo.

Pero su participación en el béisbol data de su niñez, cuando Hughes y sus hermanos iban con su padre, Gary Hughes, a juegos de ligas menores en busca de prospectos.

“Mi papá nos llevaba a mis hermanos y hermanas en estos viajes en su viejo Cutlass Supreme”, contó Hughes. “Le aguantábamos la pistola de radar. Yo lo hacía desde muy pequeño, apenas podía levantar la pistola, por 50 centavos el juego”.

Cuando Hughes se convirtió en el primer director de cazatalentos de los Marlins, ayudó a su hijo a conseguir un empleo en el equipo, donde era asistente del clubhouse de los visitantes y atendía a los árbitros.

Hughes todavía tiene una foto de él ese primer año, con el viejo uniforme azuloso de los Marlins mientras procesa las pelotas como parte del ritual antes del juego.

“No sabía nada de este negocio”, dijo Hughes.

Pero ninguna tarea era poco importante, ni ahora tampoco.

“Mis deberes esa primera temporada de primavera eran hacer de todo”, explicó. “Llevaba y traía personas a los juegos. Daba de comer a los jugadores, limpiábamos después que terminaban. Eran días muy largos en el clubhouse. Fue una época de mucho trabajo en mi vida. Pero cuando miro hacia atrás, también son algunos de mis mejores recuerdos”.

Hughes recuerda el entusiasmo que sintió cuando Orestes Destrade, el primera base de los Marlins al principio, le dio las llaves de su Mercedes y le pidió que lo llevara a Fort Lauderdale desde el campamento de primavera en Viera.

“Me dijo que me divirtiera con el carro, pero yo estaba muy nervioso para divertirme”, dijo.

Hughes estuvo allí para el juego inaugural, mirando desde el dugout, cuando Charlie Hough ponchó a Jose Offerman, de los Dodgers, en un estrike cantado con un lanzamiento alejado como un pie del plato.

“Frank Pulli era el árbitro”, dijo Hughes. “Cantó un strike con el primer lanzamiento. La gente se volvió loca, y creo que confirmó y yo seguí con mis labores. Pero pude disfrutar de ese lanzamiento”.

Hughes estaba allí cuando los Marlins ganaron sus dos Series Mundiales, saltando de su asiento en el dugout cuando Craig Counsell anotó la carrera ganadora en la parte baja de la oncena entrada del séptimo juego en 1997. Años después, Hughes se casó con la hermana de Counsell.

Cuando Josh Beckett sacó out a Jorge Posada, de los Yankees para poner fina a la Serie Mundial del 2003, el lanzador le entregó su guante a Hughes para que se lo guardara durante las celebraciones.

“Recuerdo que Beckett me dio el guante con la bola adentro y me dijo: ‘Hazme un favor, no dejes que la bola se salga del guante’”, recordó Hughes. “Insistió en que no quería que la bola se saliera del guante”.

Hughes hizo lo que le pidieron y, hasta ahora, la pelota sigue dentro del guante de Beckett. Después de las dos victorias mundialistas, fue Hughes quien descorchó el champán durante las celebraciones en el clubhouse, antes de pasarlas a los jugadores, sin tomar nada él.

“Yo tengo que trabajo que hacer y no puedo tomar”, dijo. “Eso es para los jugadores”.

Pero no siempre ha sido diversión.

Hughes, al trabajar tras bastidores, ve cosas de los juradores que los fanáticos no pueden ver, y ha sido testigo de muchas expresiones de dolor y alegría.

Recuerda ver al lanzador Alex Fernández recostado contra la pared en un pasillo después de lesionarse un hombre durante el campeonato de la Liga Nacional de 1997 contra los Bravos.

“Me afectó mucho verso así”, dijo Hughes. “Se me salieron las lágrimas por todo el esfuerzo que había hecho para llegar allí. Fue un momento difícil.

“Estos muchachos están bajo mucha presión. Son humanos, sienten el estrés, y hay tomar eso en consideración”.

Estos días, Hughes mantiene su rutina diaria, largas horas de trabajo que le dan una inmensa satisfacción. Muchas veces es el primero en llegar al entrenamiento de primavera, a las 5:45 a.m., para prepararlo todo, y es el último en marcharse, y apaga las luces a las 7 o las 8 p.m.

“Uno baja la cabeza y trabaja duro”, dijo Hughes. “Ningún trabajo es demasiado grande o pequeño”

Y no hay nada más que quisiera estar haciendo.

“Los días son largos, pero los años son cortos”, dijo Hughes. “Siempre he disfrutado mi trabajo. Todos los días vengo a trabajar y me encanta. El béisbol ha sido mi vida. Es mejor trabajar en lo que a uno le gusta”.

Recordando el pasado, Hughes ahora sonríe cuando se acuerda de aquel primer juego de primavera, cuando quedó atrapado en el tráfico con las pelotas del juego su carro.

“Soy [el empleado de los Marlins] que más tiempo lleva con el equipo, pero pude haber sido el que menos haya estado”, cuenta riéndose. “Después de 25 años es divertido recordarlo. Han sido unos excelentes 25 años”.