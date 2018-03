Identifican a segunda víctima tras colapso del puente de FIU en Miami

Un trabajador de la compañía Structural Technologies VSL es la segunda víctima confirmada del desplome el jueves del puente peatonal que iba a conectar uno de los campus de la Universidad Internacional de la Florida con la ciudad de Sweetwater.

Navaro Brown, de 37 años, falleció el jueves, confirmó el director de comunicación de la compañía Michael Biesiada vía teléfonica desde la sede central de la compañía en Maryland. Otros dos empleados de la compañía están hospitalizados en el hospital Kendall Regional de Miami y su condición es estable, agregó Biesiada.

“Nuestros rezos y pensamientos están con la familia de Brown y los demás empleados afectados”, dijo. “Realmente apreciamos mucho la labor de los rescatistas que ofrecieron ayuda inmediatamente”.

Los equipos de rescate comenzaron a utilizar maquinaria pesada para cortar un enorme bloque de concreto del puente de FIU que cayó sobre la Calle Ocho. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de seis personas. José A. IglesiasMiami Herald

Anteriormente, el fallecimiento de Alexa Durán, de 18 años, fue confirmado por su padre Orlando Durán.

Biesiada no dijo exactamente qué estaba haciendo Brown y los otros dos empleados en el puente en el momento del colapso debido a que hay una investigación en curso pero confirmó que Structural Technologies VSL participaba en el proyecto de construcción del puente “proveyendo apoyo a la instalación de nuestros productos”.

De acuerdo con su página de internet, la compañía provee de productos para fortalecer puentes, edificios y otras estructuras. Según documentos de FIU y Bolton Perez & Associates obtenidos por el Herald, Structural Technologies, LLc (VSL) recibió $439, 350 para labores de postesado de los cables que debían reforzar el puente.

Video grabado por Suzanne Bermúdez el jueves muestra imágenes de equipos de primeros auxilios y civiles buscando sobrevivientes entre los escombros del puente de FIU. Suzanne Bermudez

Fotos que han circulado en las redes sociales muestran un vehículo de Structural Technologies VSL de color blanco aplastado por restos del puente. El Nuevo Herald no pudo cónfirmar dónde exactamente se encontraba Brown al momento de su muerte.

Hasta ahora, las autoridades no han hecho declaraciones sobre la causa del accidente. El senador Marco Rubio dijo en Twitter que trabajadores habrían estado ajustado cables que sostienen la estructura cuando ocurrió el desplome pero no ha ofrecido más información al respecto. El Departamento de Transporte de la Florida y FIU no contestaron inmediatamente preguntas enviadas por el Nuevo Herald acerca de la decisión de llevar a cabo pruebas en el puente sin detener el tráfico.

Un video compartido en Twitter muestra el que sería el carro de Alexa Duran, la primera víctima identificada tras el colapso del puente peatonal de FIU, según las descripciones de sus amigos. La joven conducía un SUV Toyota gris, como la que aparece a la derecha en el video. Cortesía: 'Jae vía Twitter

El accidente está siendo investigado por homicidio y de manera independiente por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).