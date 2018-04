La gran cantidad de lluvia fue una bendición para las aves zancudas. Solo que no en los lugares adecuados

La cantidad de lluvia que cayó en la Florida el año pasado, y que dejó el estado empapado, tiene un lado bueno: el fuerte aumento en la cantidad de aves zancudas.

Las cigüeñas, que estaban amenazadas y que casi habían desaparecido a principios de la década de 1980, duplicaron el promedio de 10 años de anidación. La cantidad de pequeñas garzas azules y las garzas blancas aumentó 62 y 54 por ciento, respectivamente. Incluso la cantidad de grullas bajó muy poco del promedio normal, lo que es mejor que disminuir del todo.

Pero aunque las cifras aumentaron, los patrones de anidación mostraron que se mantiene una tendencia preocupante. Tal parece que las aves están alejándose de la zona sur de los Everglades, otrora la principal zona de alimentación de las aves zancudas del estado.

Suscríbase

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Leer más undefined

Las garzas blancas, que el naturalista John James Audubon dijo que eran tan numerosas en Florida Bay cuando visitó el lugar en 1830 que “el aire se oscurecía con el batir de alas”, tuvo una de las peores temporadas documentadas de anidación en la bahía. Si esa tendencia continúa, los investigadores y los conservacionistas creen que seguirán los pasos de las cigüeñas, las garzas blancas y otras que anidaban por miles en el Pantano Corkscrew. En 1960 el pantano era el hogar de 7,000 nidos cada temporada de cría. El año pasado solo se pudieron contar 250 nidos, ya que la mayoría de las cigüeñas se han ido a anidar al norte de la Florida.

“Algunas cosas van bien y otras no, es una combinación. Pero todo esto es antes de empezar la restauración plena de los Everglades”, dijo el científico Mark Cook, autor principal del informe anual sobre aves zancudas del Distrito de Aguas del Sur de la Florida.

“Tenemos que tener cuidado al interpretar estas cifras. Y eso es importante tanto en un buen año como en uno malo”, añadió.

El informe sirve de evaluación de la restauración de los Everglades y usa la temporada de anidación de enero a mayo como medida. Si la restauración funciona, las aves deberían regresar.

El número de nidos de aves zancudas en el Sur de la Florida aumentó en el 2017 gracias a la cantidad de lluvia que hubo en el 2016. Foto de un mapa señalando los lugares de anidación de estas aves en Florida. South Florida Water Management District

“Cuando los Everglades estén restaurados, miles de aves zancudas deberían venir a anidar”, dijo en un comunicado Celeste de Palma, directora de Políticas para los Everglades de Audubon de la Florida. Apresurar esta restauración podría ser la diferencia entre sobrevivir o sucumbir a otra amenaza en el horizonte: el cambio climático.

Con tan poco trabajo realizado en materia de restauración, las aves siguen a merced de las condiciones del tiempo. La lluvia récord que cayó en el 2016, la temporada de más precipitaciones en 86 años, dejó muchas áreas con demasiada agua en los Everglades, el Fakahatchee, Big Cypress y más al norte, lo que provocó la peor temporada de anidación en una década.

Pero el alto nivel de las aguas también produjo una abundancia de peces. Los científicos pronostican que el próximo año serán bueno para la anidación debido a esa misma abundancia de peces. Cook dijo que eso avala la idea de que los cambios en las condiciones, aunque sean extremos, pueden ser algo bueno ya que pueden ayudar a crear unas supercolonias de aves.

“No importa si tenemos buenos o malos años, lo que necesitamos incidentes extremos”, dijo.

La sequía del 2007 en la Florida hizo que las aves zancudas se congregaran en Markham Park donde esas condiciones climáticas dejaron muchos peces fuera del agua y de fácil acceso a las aves. Joe Rimkus Jr. MIAMI HERALD archive

Pero la anidación también probó que no todas las aves responden de igual manera. Cook explicó que los científicos han estado preguntándose por las garzas blancas, que contrario a otras aves, les va mejor después de las sequías.

“Eso los tiene a todos intrigados”, dijo.

En años recientes, los científicos han llevado a cabo varios estudios y han concluido que la fuente principal de alimento son los cangrejos. Los cangrejos, a su vez, comen casi de todo: vegetación podrida, hojas frescas y restos de basura que encuentran en el ambiente poco nutritivo de los Everglades. Cook explicó que los años que hay mucha lluvia hay menos cangrejos porque una vez que los cangrejos pequeños salen de sus cueva los peces se los comen. Pero en años más secos, cuando hay menos peces, a los cangrejos les va mucho mejor.

“Así que lo que digo a mis administradores [de agua] es que no pueden imaginarse todo en una línea recta”, comentó Cook.

La cantidad de garzas pequeñas, entre ellas las tricolor y las blancas, no tuvieron mucha suerte. Las condiciones húmedas debieron haber aumentado su número. Sin embargo, sospechan que esto se debió al aumento en la garzas brujas o martinetes. Además de alimentarse de peces, estas garzas se comen las crías de otras. Joe Rimkus Jr. Miami Herald Staff

Pero hay otro hallazgo para el que no se ha encontrado una explicación: la cantidad de garzas pequeñas, entre ellas las tricolor y las blancas, que no tuvieron mucha suerte. Cook dijo que las condiciones húmedas debieron haber aumentado su número, como sucedió con las demás aves. Sin embargo, otros científicos sospechan que esto se debió al aumento en la garzas brujas o martinetes. Además de alimentarse de peces, estas garzas se comen las crías de otras.

“De manera que es posible que estén impidiendo que estas garcetas no estén anidando”, explicó. También podría ser que estén anidando en colonias más pequeñas y no se cuenten desde el aire porque son muy pequeñas y están más camufladas que otras aves.

A medida que el calentamiento global hace aumentar el nivel del mar, los científicos también se han dado cuenta que deben ajustar la restauración de los Everglades. Y resulta que las aves, especialmente las garzas rosadas, han ayudado a explicar la razón.

Las garzas rojas han sido añadidas a lista de aves que son observadas para ayudar en la restauración de Florida Bay. Miami Herald archive

Desde 1990, el número de garzas que anida en Florida Bay ha ido mermando. En los últimos años parece que han seguido el mismo éxodo que las cigüeñas. Hasta los años 1990, las garzas anidaban regularmente en Florida Bay, Tampa Bay y en Indian River Lagoon. La frontera en ese entonces era Merritt Island, Cabo Cañaveral y Tampa Bay. Veinte colonias de aves viven ahora al norte de esa demarcación.

Pero lo que las ha ahuyentado es diferente y está muy unido al aumento del nivel del mar y de la temperatura, dijo Jerry Lorenz, director de investigaciones estatales de Audubon de la Florida, quien sospecha que en las próximas dos décadas dejarán de anidar por completo en Florida Bay.

“Sus patas no son tan largas, tampoco el pico, así que en algún momento el agua va a ser demasiado profunda, y entonces no hay nada qué hacer”, explicó.

Pero si la restauración logra llevar agua dulce a los Everglades, dijo Lorenz, el hábitat en tierra, [a un lado de la carretera principal del Parque Nacional de los Everglades y Madeira Bay], donde anidan actualmente, podría ser la medida del éxito.

“Si no restauramos los Everglades, los hábitats donde buscan comida se convertirán en entornos marinos y lo perderemos todo”, explicó.

Uno de los mayores retos, dijo, es poder identificar los problemas causados por el aumento del nivel del mar y de la temperatura, y las décadas de control de inundaciones que han alterado el patrón natural del agua.

“Eso no quiere decir que como científicos no podamos hacerlo”, explicó Lorenz. “Pero antes estaba muy claro y ahora no es así, y tenemos que buscar la manera de eliminar esos factores de estrés que están causando el problema en primer lugar. Es complicado, pero puede hacerse”.

Las respuesta positiva de las aves el año pasado sirve como lección sobre los esfuerzos de restauración, dijo Cook: “Es una buena señal que los Everglades puedan arreglarse”.