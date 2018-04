Resultó herido cuando defendía a pareja gay que era atacada. Ahora, Miami Beach lo premia como héroe

Helmut Muller Estrada regresaba a su casa después de un día en la playa cuando vio a cuatro hombres golpeando brutalmente a una pareja gay al finalizar el desfile anual por el orgullo gay en Miami Beach.

Los agresores le pegaron violentamente a ambos amigos en la cara y los lanzaron al suelo. Aunque Muller Estrada, de 29 años, no conocía a ninguno de los dos, de inmediato corrió a defenderlos.

Trató de ayudarlos, mientras sangraban en el suelo. Luego persiguió a los atacantes para impedir que escaparan. "Todo pasó muy rápido", dijo Muller Estrada. "Me enfurecí mucho y lo único que quería era defenderlos, sin importarme cuál era su orientación sexual. Eso no me interesa".

Helmut Muller Estrada abraza a Rene Chalarca antes de la ceremonia de entrega de premios el miércoles 25 de abril de 2018. David Santiago dsantiago@miamiherald.com

Los esfuerzos de Muller Estrada lo llevaron al hospital con la cabeza rota, pero no se arrepiente de haberse involucrado en la violenta pelea. "Pensé que era lo que tenía que hacer", dijo. Los funcionarios de Miami Beach están de acuerdo.

El miércoles por la noche, la Comisión de la Ciudad le otorgó a Muller Estrada un medallón de la ciudad, un premio que reconoce los actos de heroísmo y las notables contribuciones a la ciudad.

"Hoy premiamos a un residente de nuestra ciudad que se portó como un buen samaritano y mostró una gran valentía ese día", dijo el comisionado Michael Góngora, al presentar el premio.

El ataque ocurrió el pasado 8 de abril al filo de las 7:40 p.m.. René Chalarca y Dmitry Logunov salían de un baño cerca de Ocean Drive y la calle 6 cuando Logunov y un desconocido se enfrentaron y pelearon, según un reporte del arresto. El desconocido y tres hombrs más le gritaron a ambos insultos homofóbicos en español, y de repente empezaron a pegarles en la cara.

Muller Estrada, nacido en Nicaragua y en la actualidad residente de South Beach, estaba saliendo de la playa con un amigo cuando fue testigo del ataque.

Persiguió a los cuatro hombres, pero lo rodearon, atacándolo también hasta dejarlo insconsciente. Al caer, Muller se golpeó la cabeza en el concreto, dejando un gran charco de sangre en el pavimento. Después, los agresores huyeron hacia la playa.

Helmut Muller Estrada. David Santiago dsantiago@miamiherald.com

Los cuatro atacantes, identificados por la policía de Miami Beach como Juan Carlos López, de 21 años; Luis M. Alonso Piovet, de 20 años; Adonis Díaz, de 21 años; y Pablo Reinaldo Romo Figueroa, de 21 años, se entregaron a la policía dos días más tarde.

Todos fueron acusados de agresión con agravantes. La Fiscalía Estatal de Miami-Dade decidirá después si clasifica el ataque como un delito de odio, lo que podría conllevar una condena más severa.

Los fiscales anunciarán su decisión en el encausamiento fechado para el 10 de mayo, dijo Ed Griffith, portavoz de la Fiscalía.

Luego de la presentación del premio el miércoles, Logunov dijo que pensaba que el ataque era un delito de odio.

"Creo que es muy obvio", dijo, agregando que los atacantes buscaron claramente a la pareja debido a "la felicidad que teníamos, a nuestra ropa y al afecto que demostrábamos el uno al otro".

Chalarca dijo que cree que Muller Estrada le salvó la vida. "Vinimos a respaldarlo porque cuando nos hizo falta nos defendió", dijo. "Es un héroe para nosotros y eso significa mucho".