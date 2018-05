¿Regresará a la isla? Cubano revela cuál será su futuro y el de su hija nacida en Miami

Se siguen conociendo nuevos detalles sobre el caso de Valeria, la bebé nacida en Miami, cuya madre murió durante el parto y cuyo padre ganó esta semana su custodia tras dos meses de incertidumbre.





Yoelvis Gattorno llegó esta semana a Estados Unidos con una visa humanitaria y tres días después de que una juez le otorgara la custodia de su hija habló sobre los rumores de si regresará a la isla o se quedará viviendo con la menor en Miami.

"Yo no he dicho que me voy para Cuba. De aquí a un año pueden pasar muchas cosas (...) la niña necesita de cuidados médicos y no puede viajar todavía", le dijo al noticiero de Univisión 23.

Valeria nació el 2 de marzo en el Hospital Jackson Memorial de Miami y su madre Yarisleidy Cuba Rodríguez falleció durante el parto. Desde entonces, Nairobis Pacheco, prima de la mamá de la pequeña, tuvo la custodia temporal de la bebé.

Aunque Nairobis le dijo a Gattorno en varias oportunidades que no estaba recibiendo ninguna ayuda económica por parte del gobierno para sostener a la menor, otra fue la versión que le dieron al cubano.

"Mi niña sí tenía Medicaid y las consultas no las había pagado Nairobis, como ella me había dicho", contó.

Gattorno ahora tendrá que cambiar el apellido de su hija, pues en los registros aparece como Valeria de Armas (el apellido del esposo de Yarisleidi), como en los documentos del hospital a los que tuvo acceso Univisión 23.

En una entrevista con el Nuevo Herald, Nairobis se defendió de las acusaciones en su contra y dijo que la única motivación que tuvo para pedir la custodia temporal de la niña fue evitar que la trasladaran a un refugio.

"Nunca he querido quitársela a su padre, sino honrar la memoria de mi prima hermana, que me dejó a su cargo antes de morir”, dijo.