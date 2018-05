Emplearon a inmigrantes indocumentados, pero ese no fue el único problema de sus empresas

Dos residentes de la ciudad de Jacksonville, al norte de Florida, han sido encausados por una supuesta estafa en la que dieron empleo a inmigrantes indocumentados en el área de la construcción.

Fanny Melina Zelaya Méndez, de 39 años, fue acusada de tres cargos de conspirar para cometer fraude, mientras que Roger Omar Zelaya Méndez, de 33 años, fue acusado de un cargo de conspirar para cometer fraude y otro por entrar ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado.

Ambos son de Honduras y no tenían un estatus migratorio legal en el país, según indicó la Fiscalía del Distrito Medio de la Florida.

Suscríbase

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

De acuerdo con los documentos presentados en corte, los Zelaya manejaban tres empresas fantasmas —El Boqueron Construction Inc, La Fuente Construction Inc, y Omar Construction Services Inc. — que se dedicaban a proveer trabajadores a contratistas y subcontratistas de la industria de la construcción.

Pero los empleados que suministraban no tenían autorización legal para vivir o trabajar en el país, según el comunicado de la Fiscalía.

Los documentos de la corte indican además que los contratistas y subcontratistas pagaban directamente a las empresas fantasmas, por lo que no tenían que asegurarse del estatus legal de sus empleados, pagar los impuestos federales y estatales de las nóminas ni brindar un seguro de compensación laboral adecuado, tal como es establecido en la ley de la Florida.

SHARE COPY LINK Abogado de inmigración, James Gagel, revela los aciertos y desaciertos que tienen los empresarios a la hora de responder las preguntas del Cónsul durante la entrevista de visa. McClatchy

“Los Zelaya Méndez solicitaron pólizas de seguro de compensación al trabajador para cubrir el monto estimado de las nómina de las compañías ficticias. Luego, ‘alquilaron’ esas pólizas de seguro a numerosos contratistas de construcción y subcontratistas que emplearon a cientos de trabajadores”, agrega el comunicado de la Fiscalía.

Como parte de la estafa, los Zelaya se quedaban con un cuatro del dinero de cada cheque de la nómina por concepto de tarifa de ‘alquiler’ de las pólizas de seguro de los empleados.





De esta manera, ambos Zelaya lograron hacerse de $1,075,180, según la declaración jurada presentada en una corte penal de Jacksonville.

Roger Zelaya también enfrenta cargos migratorios por encontrarse en el país pese a que fue deportado en febrero del 2009 y en julio del 2012.