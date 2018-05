Acusan de agresión a policía de Miami que pateó en la cabeza a detenido esposado

El martes, la Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade presentó una acusación de agresión contra un policía de Miami que quedó captado en un video cuando le pegaba una patada a un sospechoso que estaba esposado y tirado en el suelo.

Un nuevo video que grabó una cámara instalada en el uniforme de un agente y que dio a conocer la policía, aclaró un poco más lo que sucedió en Overtown la semana pasada.

En el video se ve al agente Mario Figueroa correr hacia un indefenso David Suazo y lanzar una patada al aire con tanta fuerza que casi parece que se va a caer. El pie, sin embargo, no hace contacto con Suazo.

En el video, puede escucharse cómo Suazo, de 31 años, se burla poco después del esfuerzo del agente. “No me llegaste a dar la patada. Aprende a apuntar, muchacho”, dice Suazo, esposado en el suelo de un hospital del área, donde la policía lo llevó después de quejarse de dolores en el pecho.

Figueroa le responde: "Si hubiera querido darte una patada, te la hubiera dado en plena cara". Aunque Suazo ya estaba en el suelo y esposado, Figueroa insiste en afirmar que sus acciones están justificadas.

El arresto de Suazo —quien según la policía chocó un auto robado y provocó una persecución policial por un complejo de apartamentos de overtown— quedó captado por el teléfono celular de una vecina del edificio, que luego colgó las imágenes en internet.

Por el ángulo del video, es difícil decir si la patada de Figueroa alcanzó o no a Suazo, pero lo cierto es que de inmediato desató una sonada polémica, y muchos expresaron en las redes sociales que debía ser despedido.

De igual modo, la policía de Miami y la Fiscalía Estatal criticaron el comportamiento de Figueroa. El jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, suspendió a Figueroa luego de ver el video.

El martes, Colina dijo que empezó los trámites para despedir al agente. Figueroa enfrenta un cargo por agresión, lo cual se considera un delito menor. No fue acusado de asalto , ya que la patada no alcanzó plenamente a Suazo, y éste no presentó indicios de lesión.

Eugene Gibbons, abogado de Figueroa, dijo el martes que el incidente ocurrió cuando su cliente estaba persiguiendo a Suazo, y al salir de una casa del edificio vio a un agente forcejeando con el sospechoso en el suelo y acudió en su defensa.

El sindicato Orden Fraterna de la Policía, que representa a Figueroa, defendió al agente, y dijo que arriesgó su vida para "sacar de la calle a un hombre peligroso" y ahora está "siendo usado como chivo expiatorio".

El video se conoció en momentos en que el Departamento de Policía de Miami está bajo una supervisión federal debido a una serie de incidentes en que hombres de la raza negra fueron baleados hace años, y hay un mayor escrutinio nacional por el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía.

El comisionado Keon Hardemon, cuyo distrito incluye la zona de overtown, calificó la patada de Figueroa como "despreciable y cobarde", mientras el alcalde Francis Suárez dijo que quiere darle al jefe de policía el poder para despedir a agentes con más rapidez.

Suazo permanece en la cárcel acusado de varios delitos. Estaba bajo libertad provisional por allanamiento de casa con agresión cuando fue arrestado.

En la Florida, donde la ley le otorga a la policía amplia libertad para usar la fuerza para defenderse o defender a otros, los cargos contra policías por confrontaciones de servicio son poco frecuentes.

La fiscal estatal del Condado Miami-Dade Katherine Fernandez Rundle ha sido criticada en el pasado por no acusar a agentes de la policía en incidentes fatales en más de 20 años.

“El agente Mario Figueroa no tiene ninguna excusa para haberse comportado del modo que se ve en el video”, dijo Fernandez Rundle en una declaración que dio a conocer. “Esta comunidad exige respeto para todas las personas que son detenidas. Cualquier evidencia de abuso, que es también evidencia de un delito, nos ayudará a seguir adelante con este caso”.