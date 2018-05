Modelo venezolana trató de extorsionar a hijo de Juan Gabriel. Ahora pasará un rato en la cárcel

La modelo venezolana Brigith Dayana Gómez, de 29 años, fue sentenciada a 20 meses y 15 días de prisión este miércoles, casi tres meses después de haber sido declarada culpable de confabularse para intentar extorsionar a Iván Aguilera, hijo del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel, con fotografías y videos comprometedores.

Gómez y Carolina del Carmen Roldán habían pedido al hombre unos $100,000 a cambio de no entregar a la cadena de televisión Telemundo el material audiovisual que lo mostraba “teniendo aventuras con varias mujeres”, según información de la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.

Además del año y medio de cárcel, la modelo, que residía en California, fue condenada a tres años de libertad condicional una vez que salga de prisión.

La jueza Joan A. Lenard le exigió también pagar $841.20 como compensación y abstenerse de usar las redes sociales y el correo electrónico durante su estadía en la cárcel y mientras esté en libertad condicional.

Gómez y Roldán, también de nacionalidad venezolana, fueron arrestadas en marzo del 2017 en Miami.

Aguilera dijo a las mujeres que estaba dispuesto a pagar y con ello las atrajo al sur de la Florida, según otro documento judicial del caso al que tuvo acceso el Nuevo Herald. Lo que no sabían entonces las mujeres es que el hijo de Juan Gabriel había acudido previamente al FBI.

Ryan R. Stranahan, agente especial del FBI, dijo en una declaración jurada que Aguilera recibió el 18 de febrero del 2017 un mensaje de texto en el que le anunciaban: “tenemos información interesante para ti, los medios, tu esposa y el hermano de tu esposa. Estamos negociando esta información con los medios, pero decidimos acudir a ti primero”.

“El asunto del video y de las fotos tuyas y de tu cuñado en Las Vegas son muy comprometedoras. Yo solo tengo parte, pero hay muchas más fotos y videos. ¿Vamos a negociar contigo o tú prefieres que lo hagamos con los medios?”, indicaba uno de los mensajes de texto, según Stranahan.





Según los documentos presentados en el tribunal, algunas de las fotografías mostraban a un grupo de personas festejando en lo que parece ser una limusina. En otras dos o tres, se ve a Aguilera en calzoncillos largos tomándose una selfie.

Las fotografías fueron consideradas como “apenas lascivas” y “sexualmente provocativas”.

En los documentos también se mencionan las conversaciones que sostuvieron las acusadas junto con otras personas, identificadas como Emilia, Francia, Vielenys y Sandra, para presuntamente coordinar la extorsión desde principios de septiembre del 2016.

En uno de los intercambios por Whatsapp Gómez se lee: “9/7/2016 6:54:31 PM(UTC+0), 18182725549@s.whatsapp.net (Brigith Gomez Gigita) Quiero ver ese vídeo de alguna manera tenemos q hacer dinero y como yo no estoy con Tony me vale v... [no me importa]”.

En otro mensaje, Gómez también preguntó: “Emy yo creo q tú tienes el vídeo donde estamos fumando mariguana. Ese sería genial (…)”, mientras que Emilia decía: “Tengo fotos de Iván en bolas también suma unos $1000 más? Jajaajja”.

Carolina Roldán, la cómplice de Gómez en la extorsión, también fue encausada pero aceptó un acuerdo de culpabilidad el 16 de enero. Fue sentenciada a 14 meses y 15 días de prisión, más dos años de libertad supervisada.

Las dos mujeres estaban en Estados Unidos con una visa, según aseguró la fiscalía federal en un comunicado.

Iván Aguilera no ha publicado ningún mensaje relacionado con el caso en sus redes sociales.