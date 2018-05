¿El ingrediente especial de estos restaurantes? Cucarachas, moscas y roedores

Cucarachas subiendo por las paredes, moscas volando sobre las donas, la harina y hasta el hielo ,y roedores que usaban las sillas a manera de inodoro, fueron algunas de las cosas que encontraron los inspectores de sanidad en los condados Miami-Dade y Broward en las últimas semanas.

Un restaurante dDomino’s y dos establecimientos de Dunkin’ Donuts del sur de la Florida fueron tres de los establecimientos que debieron cerrar temporalmente por varias infracciones a los reglamentos estatales de salubridad y los estándares normales de la decencia.

De acuerdo con el reporte, la pizzería Domino’s en 133 SW 107 Ave, en Sweetwater, tuvo ocho infracciones durante una inspección del 4 de mayo, aunque una de ellas fue la que obligó al cierre del establecimiento por unas horas.

“Se observaron unas 25 cucarachas vivas subiendo por las paredes al lado del estante de bebidas que está cerca del área del lavaplatos, una cerca del horno en la cocina y una viva en la puerta exterior en la parte trasera del establecimiento cerca de donde se guardan los contenedores de comida”, dice el reporte.

La pizzería volvió a abrir al día siguiente tras una nueva inspección.

El Dunkin’ Donuts de 11790 SW 88 St., en el sur de Miami-Dade, se salvó de la inspección del 23 de abril con una advertencia después que el inspector observó una campana de ventilación oxidada y que el aire que salía de los conductos tenía polvo. Ese día también se encontró que los huevos, las salchichas, el queso y el pollo se almacenaban a temperaturas menos frías de los recomendado, lo que pudiera ser peligroso.

Pero cuando el inspector regresó el 24 de abril, “los dos baños estaban cerrados por problemas de plomería”. Eso hizo fue gran “no” para el funcionario y el negocio fue cerrado.

El Dunkin’ Donuts de 9515 Westview Dr, en Coral Springs, puede ser el escenario de una secuela a la película de terror.

El inspector encontró seis moscas en varias donas, así como 50 envases de medio galón de crema ligera, 18 envases de un galón de leche Borden y 13 cajas de un galón de leche Borden sin grasa a temperaturas inadecuadas. Según el informe, los envases habían estado durante cinco días en un refrigerador cuya puerta se mantuvo parcialmente abierta.

Este negocio fue cerrado el 3 de mayo y reabierto al día siguiente después de una inspección.

Con respecto al Chicago 312, dentro del Grand Palms Hotel en el 110 Grand Palms Drive, en Pembroke Pines, ¿sobre qué quiere saber primero: la comida mohosa o los roedores en el horno? Sí, como lee. Ambos fueron encontrados en la inspección realizada el 7 de mayo.

El informe indica que el inspector "observó unos 30 excrementos sólidos en una esquina al lado de una trampa para ratas en el área de cocción en la cocina pequeña, y unos 20 excrementos sólidos en el panel posterior del horno en la línea de cocción en la cocina grande”. Pero no hemos terminado.

También se halló “acumulación de una sustancia similar a un moho negro/verde en el interior de la máquina de hielo”, “el interior del horno tiene una gran acumulación de una sustancia negra, grasa y restos de comida”.

El inspector también tuvo problemas en lo que no encontró. No había agua caliente en la cocina, un lavamanos para empleados, ni toallas de papel ni un dispositivo para secarse las manos en el fregadero de la cocina.

El lugar volvió a abrir sus después de una nueva inspección el mismo día y se mantuvo abierto después de otra inspección el 10 de mayo.

Estos son los restos de los lugares cerrados durante las inspecciones estatales, presentadas sin pasión ni prejuicios, pero con más de una taza de humor.

▪ Aklan Buffet (255 E. Flagler St, Miami). La falta de agua caliente y la presencia de aguas residuales en el fregadero de este establecimiento eliminaban por completo la posibilidad de que los empleados se lavaran las manos y los platos del negocio se limpiaran adecuadamente.

Entonces, “las superficies en contacto con los alimentos no se lavan, enjuagan ni desinfectan antes de su uso... los equipos y utensilios no se lavan, enjuagan ni desinfectan adecuadamente. El establecimiento no tiene medios para lavar, enjuagar y desinfectar”.

▪ B Bar Tapas & Grill (2995 NE 163 St, North Miami Beach). Durante una revisión el 25 de abril, el inspector vio ocho cucarachas vivas, incluidas cinco que se movían por el piso de la cocina y unas 50 muertas localizadas de la siguiente manera: “20 cucarachas muertas en dos hornos que no funcionan cerca de la cocina, 20 cucarachas muertas a lo largo de las paredes del área de la cocina, 10 cucarachas muertas debajo del fregadero en el área de lavado de utensilios”.

El 26 de abril, el inspector volvió y dictaminó que B Bar no podría volver a abrir porque las cucarachas se empeñaban en permanecer en la cocina. El establecimiento volvió a abril el 27 de abril.

▪ Banyan Restaurant (250 Racquet Club Blvd, Weston). Tras darse cuenta que no había toallas de papel en el baño de los empleados y emanaban olores dudosos del baño de hombres, el principal problema que tuvo el inspector con este restaurante el 4 de mayo fueron las moscas.

“Observé unos 40 insectos voladores vivos en el área de la cocina, encontrados en el pan y el recipiente abierto con harina. Observé cuatro insectos voladores vivos en la pared de almacenamiento. Observé tres insectos voladores vivos sobre y dentro de la máquina de hielo. Observé unos 15 insectos voladores vivos en el área de lavado”.

Además, el inspector encontró leche que había estado abierta durante 16 días y la salsa que había estado abierta durante 42 días, pese a que se suponía que ambos se consumirían dentro de los siete días posteriores a la apertura. Banyan abrió nuevamente después de otra inspección el 5 de mayo.

▪ Beg for more Japanese & Thai & Tapas (2831 E. Oakland Park Blvd, Fort Lauderdale). Sólo siete infracciones fueron encontradas el 27 de abril, pero cuatro fueron de alta prioridad. Se encontraron cucarachas debajo de la mesa de preparación, tres detrás de la freidora, una en el estante cerca de la freidora, una en el refrigerador, una al lado del fregadero principal, una debajo de la estación de condimentos, dos cerca del trapeador, dos en el área de almacenamiento, seis sobre el refrigerador en el bar de sushi y dos debajo del mostrador del sushi bar.

El negocio mantuvo sus puertas cerradas hasta una inspección el 28 de abril.

▪ The Original Junie’s Restaurant (18400 NW Second Ave, North Miami-Dade). El 24 de abril, el inspector obligó al cierre del local por mantener el pollo y la cola de buey cruda a una temperatura demasiado cálida y porque las “bolsas de arroz blanco tienen agujeros debido a los mordiscos de los roedores”.

El inspector notó además excrementos de roedores encima y debajo de las bolsas de arroz, en la oficina y cerca del fregadero. Cucarachas vivas y muertas fueron encontradas junto a los platos, vasos y utensilios limpios, en el piso de la cocina y en otros lugares del local.

La situación no mejoró mucho para la inspección del 24 de abril cuando se encontraron siete cucarachas vivas y más de 20 muertas en la cocina. The Original Junie's reabrió después de otra inspección del 26 de abril.

▪ Priya's Roti Shop (8007 W. Sample Rd, Coral Springs). Cucarachas, cucarachas, cucarachas… en un gabinete del mostrador, alrededor del calentador de agua, en el lavamanos, en el estante de las bebidas, debajo del extintor de incendio.

Priya's volvió a abrir el día siguiente, el 27 de abril.

▪ Restaurante Las Colinas (7130 Kimberly Blvd, North Lauderdale). El inspector encontró el 4 de mayo 16 cucarachas vivas correteando, incluyendo 10 debajo de la puerta de una nevera portátil en la cocina.

Durante una inspección el 5 de mayo, el dueño del restaurante vio y mató a dos cucarachas vivas. El local estuvo cerrado por unas horas más tarde.

▪ Rincón Progreseño (1169 NW 36th St., Miami). Huevos de cucaracha y la caca de roedores no es lo que quieres ver en una inspección, pero el 3 de mayo, un inspector vio “dos huevos duros y secos de cucaracha junto a la puerta exterior del almacén” y seis excrementos duros en una silla junto a la caja registradora; ocho excrementos duros y tres excrementos suaves y húmedos (traducción: fresco) debajo de la máquina de café; nueve excrementos duros en el piso; siete excrementos duros en el mostrador de la báscula al lado de la mesa de vapor; y cuatro excrementos duros detrás del enfriador de cerveza.

En la cocina también observó "tres excrementos duros en el suelo detrás de la mesa de preparación, dos excrementos suaves y húmedos en la misma área y tres excrementos duros debajo del fregadero".