Lo que le hace falta saber si piensa visitar Miami Beach el fin de semana feriado

El fin de semana por el Día de Recordación (Memorial Day) está al doblar de la esquina y eso quiere decir que miles de visitantes llenarán Miami Beach durante varios días para disfrutar de fiestas, conciertos y eventos especiales.

Además de los conciertos y fiestas de hip hop conocidos como Semana de Música Urbana, tendrá lugar en Miami Beach el popular Show Aéreo y Marítimo con tema militar, por segundo año consecutivo, así como una serie de nuevos eventos, todos gratis, entre ellos un concierto donde actuará Shaggy, la proyección de una película en el parque SoundScape, un concierto de gospel y varias lecturas de poesía.

Con la gran cantidad de visitantes adicionales que se pronostica, probablemente habrá mucho tráfico. Si piensa hacer algo durante el fin de semana por el Día de Recordación, ir a la playa, o tratar de escapar del tráfico, a continuación algunas cosas que necesita saber.

Tráfico y estacionamiento

