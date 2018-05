Mujeres se agarran de los pelos en Miami Beach: ¿es esta la antesala del caos que se avecina?

En medio del ambicioso despliegue policial en Miami Beach ante la avalancha de amantes de la música hip hop que invadirán la ciudad balneario este fin de semana largo de Memorial Day, aparentemente se ha producido la primera trifulca callejera, según captó un video.

El encontronazo fue protagonizado por cinco mujeres.

Se agarraron tan fuerte de los pelos que a una de ellas, en medio de la golpiza, le arrancaron su peluca y la lanzaron al pavimento de la calle más emblemática de Miami Beach, Ocean Drive, cerca de Fat Tuesday, en 918 Ocean Dr.

