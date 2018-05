Vino a pasar una semana en Miami. Su estadía podría prolongarse hasta 20 años, pero en la cárcel

Michael Angelo Rodríguez Forero viajó el 20 de febrero desde Bogotá a Miami para pasar una semana en la 'ciudad mágica'. Sin embargo, su estadía podría prolongarse hasta 20 años, pero en una cárcel.

Rodríguez Forero llegó en un vuelo de American Airlines al aeropuerto de Miami y durante una revisión a sus maletas los agentes de Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontraron algo sospechoso en su equipaje de bodega.

A simple vista parecía ser un simple suplemento para entrenar, marca NO-XPlode, pero resultaron ser 520 gramos de ketamina, una droga alucinógena conocida en las calles como "Special K" o "Kit Kat" y que produce alucinaciones, ansiedad y ataques de pánico.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.