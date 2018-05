Tras polémica, teatro de Miami ya no le pintará la cara de negro a actriz de popular obra

El Teatro Trail de Miami ha modificado uno de los personajes en la popular obra 3 viudas en un crucero, que a partir de este fin de semana ya no se presentará con el estilo de maquillaje llamado blackface.

En la obra, que se ha presentado desde enero, la actriz Marta Velasco aparecía con la cara pintada con maquillaje muy oscuro, labios rojos exagerados, cejas anchas dibujadas con lápiz negro y una peluca afro. Es lo que en la cultura estadounidense se conoce como blackface, un maquillaje teatral usualmente empleado por artistas blancos o de tez clara para interpretar un estereotipo caricaturesco de una persona de color, algo que se considera racista y ofensivo.

El teatro explicó la decisión en el siguiente comunicado, publicado en los medios sociales y firmado por Marisol Correa, la directora de la sala donde se presenta la obra:

“Nuestra misión siempre ha sido clara: brindar sano entretenimiento a través del arte y la cultura para toda la población del Sur de la Florida. Al crearse la polémica con uno de los personajes del espectáculo “3 Viudas en un Crucero”, obra concebida sin el ánimo de ofender ninguna raza, credo o condición social, su director y escritor Pedro Román, la actriz Marta Velasco y el Teatro Trail, tomamos la decisión de cambiar la fisonomía del personaje, modificar textos y con ello evitar malinterpretaciones, manteniéndonos consecuentes con nuestra misión”.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.