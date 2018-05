Cuba y Florida se mantienen en alerta por fuertes lluvias de la tormenta Alberto

La tormenta subtropical Alberto se fortalece mientras avanza rápidamente sobre las cálidas aguas del Golfo de México arrojando a su paso lluvias fuertes que mantienen en alerta a Cuba y Florida por el peligro de inundaciones y posibles tornados.

Alberto, la primera tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico, tiene ahora vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (mph) y se pronostica que siga ganando intensidad cuando se aproxime a la costa norte del Golfo de México este domingo, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami, en su boletín de las 8:00 am.

Sin embargo, el sistema subtropical se debilitaría gradualmente cuando se mueva tierra adentro y podría convertirse en una depresión tropical el próximo martes.

La tormenta se encontraba aproximadamente a 165 millas al suroeste de Tampa y a unas 330 millas al sur de Apalachicola, Florida, según el CNH.

