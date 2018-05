Exilio cubano despide a Posada Carriles en un funeral en Miami

Más de un millar de personas, en su gran mayoría exiliados cubanos, despidieron al anticastrista Luis Posada Carriles en un funeral celebrado en la Pequeña Habana de Miami, informó este lunes Martí Noticias.

La web de la emisora de radio y televisión que emite desde Estados Unidos para Cuba se hizo hoy eco de la ceremonia celebrada el domingo en una funeraria de ese barrio miamense. Familiares, amigos y miembros de las organizaciones de cubanos en Miami acudieron al funeral para despedir al luchador anticastrista y ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, fallecido el pasado 23 de mayo a los 90 años.

