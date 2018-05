Determinan que mujer que asfixió a su hija y tiró su cuerpo al basurero es incompetente para ir a juicio

Un juez determinó que una mujer del sur de la Florida era incompetente para ser enjuiciada después que el cadáver de su hija se encontró en un contenedor de basura afuera del edificio de apartamentos donde vive, localizado en el suroeste del Condado Miami-Dade.

El noticiero Local 10 News reportó que Tina Farrington, de 31 años, tenía una audiencia para ser evaluada el pasado 18 de mayo, cuando un juez concluyó que Farrington era incompetente para ir a juicio.

