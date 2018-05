Arrestan a 21 depredadores sexuales infantiles en Florida: uno trabajaba en Disney, otro vivía en Hialeah

Si sus hijos usan aplicaciones como Snapchat, Kik o LiveMe, tenga cuidado con los depredadores sexuales que podrían estar detrás de ellos.

Las autoridades de Florida han intensificado las investigaciones contra estos delincuentes y en las últimas semanas 21 hombres fueron arrestados y acusados de intentar abusar sexualmente de menores de edad.

El modus operandi de todos los acusados, entre los 22 y 58 años, era el mismo: contactaban a las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas o chat.

Los detectives que llevaron a cabo la "Operación Interceptación V", que se realizó en el condado Sarasota, crearon perfiles en distitnas aplicaciones y redes sociales y fingieron ser adolescentes entre los 12 y 14 años.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.