Piden 20 años de cárcel para hondureño acusado de intentar atentar en el Dolphin Mall

La Fiscalía de Estados Unidos pidió que se condene a 20 años de cárcel al hondureño Vicente Adolfo Solano, acusado formalmente en 2017 de intentar volar con explosivos un centro comercial de Miami inspirado por el Estado Islámico (EI).

En un memorando de cinco páginas al que tuvo hoy acceso Efe, la Fiscalía reconoce que el tribunal que juzga a Solano tiene la discreción de condenarle a una pena menor, pero que no debería hacerlo, dados los hechos y circunstancias.

En el documento presentado este martes ante la justicia se señala que Solano intentó “suministrar material de apoyo” a la organización terrorista EI y que en marzo de 2018 el hondureño se declaró culpable como parte de un acuerdo con la Fiscalía.

