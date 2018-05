Encuentran muertas a dos personas en casa de Broward por posible intoxicación con monóxido de carbono

Agentes de la policía del Condado Broward (BSO) acudieron a una casa de Tamarac, lugar potencial de un envenenamiento por monóxido de carbono, que dejó como saldo dos personas y un perro muerto.

Gina Carter, portavoz del BSO, confirmó que las dos personas y el perro fueron hallados sin vida en la casa localizada en el 7932 Exeter Circle West.

