En 7 meses se gastó $300,000 en tarjetas de crédito, pero había algo ilegal

Un residente de Brandon, en la costa oeste de Florida, fue condenado este miércoles a 5 años en una prisión federal al ser hallado culpable de fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad.

Junior Jean Noel, de 21 años, se robó la información de las tarjetas de al menos 13 usuarios del banco Capital One para hacer compras por un valor de $292,291 entre marzo y octubre del 2017.

Muchas de las víctimas eran adultos mayores, según documentos judiciales.

El hombre llamaba al banco fingiendo ser el verdadero dueño de la tarjeta de crédito y pedía que le enviaran un reemplazo de la misma a una dirección en Brandon, según la Fiscalía Federal.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.