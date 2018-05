'Una cucaracha estaba excavando dentro de mi cabeza', dice hombre de Florida

Blake Collins se despertó una mañana y escuchó algo arrastrándose dentro de uno de sus oídos.

Era una cucaracha que había logrado penetrar en su canal auditivo y lo estaba utilizando para poner huevos.

“Una cucaracha estaba excavando dentro de mi cabeza. Podía escuchar sus piernas dentro de mí. Me sentía como si alguien estuviera empujando un Q-tip [bastoncillo de algodón] dentro de mi cabeza y no había nada que pudiera hacer para detenerlo”, relató el hombre al diario Tallahassee Democratic.

Collins había emprendido una lucha tenaz contra las cucarachas que habían invadido su apartamento en Pembroke Park, en Tallahassee, Florida.

