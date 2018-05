Diseñadora nicaragüense que canceló desfile en Miami denuncia amenazas

La diseñadora Shantall Lacayo ha tenido una semana difícil. Primero canceló su desfile en Miami Fashion Week luego de que la comunidad nicaragüense convocara a una protesta por la presencia en el evento de Camila Ortega, hija del presidente Daniel Ortega.

Lacayo ahora alega que su privacidad fue violada por la publicación en las redes sociales de fotos de la entrada de la casa donde se está alojando en Miami. Frente a ella se ve un vehículo estacionado, del que se puede distinguir incluso la matrícula.

"Acabo de recibir una información en la que daban la dirección de la casa", contó a el Nuevo Herald, añadiendo que consideraba la divulgación de las fotos y la entrega pública de la dirección como una amenaza.

Uno de los mensajes en Facebook decía: "A toda la comunidad nicaragüense, les informo que Shantall Lacayo está en Miami y se hospeda en la siguiente dirección. Hay rumores de que todavía va a participar en Miami Fashion Week".

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.