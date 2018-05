Llegó la temporada de huracanes, y con ella viene un vendaval de mejores pronósticos

Cuando la temporada de huracanes comience oficialmente el viernes, una semana después del abrupto y temprano inicio con Alberto, los meteorólogos ya estarán preparados con herramientas más capaces de predecir y avisar sobre vientos letales, lluvias torrenciales y otros peligros.

Mapas como los de Google para los conductores proporcionarán estimaciones más tempranas o más aproximadas sobre la hora de llegada de los vientos. Se pondrá más énfasis en las inundaciones, el peligro más mortal durante un huracán, con mapas insertados con avisos que por primera vez permitirán a los usuarios acercarse y alejarse para tener una mejor idea de los peligros en su localidad. Y ahora se emitirán avisos una vez que las tormentas toquen tierra y aminoren los vientos, mientras el sistema sigua arrojando fuertes lluvias.

Las redes sociales también siguen desempeñando un papel aún más importante en el a veces desagradable Centro Nacional de Huracanes (NHC), que hace apenas dos años dejó de emitir boletines en letras mayúsculas que se quedaron en los días del teletipo.

"No vamos a ser impactantes ni dramáticos en nuestras publicaciones en las redes sociales. Queremos estar tranquilos, frescos y serenos", dijo el especialista en huracanes Robbie Berg, que supervisa el blog Inside the Eye del NHC, al resumir el enfoque general. "Sé que mucha gente en el público no cree que sea muy sexy. Pero así es como será".

