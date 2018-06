Dos hombres se declaran culpables de operar fábrica de tarjetas de crédito en Hialeah

¿Qué puede comprarse si alguien tiene un "laboratorio de tarjetas de crédito" donde fabrica, durante un año, 1,000 tarjetas diarias desde un apartamento de Hialeah?

Una pulsera de oro de 10 quilates valorada en $25,695. Un reloj Rolex Oyster Perpetual 36mm con un engaste de 29 diamantes cuyo valor es de $14,750. Un Rolex Oyster Perpetual de 41mm Rolesor que vale $11,650. Una cadena de oro de 14 quilates de 24 pulgadas que vale $2,595 y una cadena similar de 18 pulgadas que vale $1,595. También un Range Rover Sport.

Sin embargo, lo que Julio Gómez, de Miami Gardens y Jaime Fernández del Pino, de Miami, no pudieron comprar es una vía para escapar después que investigadores del Departamento de Seguridad Territorial, agentes del Servicio Secreto y la policía del Condado Miami-Dade entraron a la casa con órdenes de registro.

Gómez, de 51 años, fue sentenciado a 12 años de cárcel tras declararse culpable de confabulación para cometer estafa con un dispositivo de acceso; producir y traficar tarjetas falsas con un dispositivo de acceso; y robo de identidad con agravantes.

