Su obsesión por los diamantes y relojes de lujo lo tendrá varias décadas en una cárcel de Florida

Un vecino del Condado Walton, en la costa este de Florida, fue condenado este lunes a 20 años de cárcel por el robo de más de $1 millón en relojes y joyas de lujo que luego vendía por jugosas sumas de dinero en otros estados.

Mark Joshua Mitchell, de 40 años, se declaró culpable en junio del año pasado de haber robado decenas de joyas, como anillos, pulseras, cadenas, aretes y relojes en hurtos a viviendas en Walton y de venderlos en Missouri y Lousiana, según documentos judiciales del caso.

Mitchell era conocido como "Mr. Thief" [Señor Ladrón], después que se hiciera pública una carta que le escribió una de las víctimas en el 2016, en la que le reprochaba haber robado el anillo de matrimonio de su madre.

"Señor ladrón, ¿vio la foto de mis padres felices y bailando? Tuviste que verla porque la moviste para hurgar en las gavetas. Mi madre llevaba en esa foto el anillo de diamantes que robaste. Señor ladrón, le contaré sobre mi madre ya que usted robó muchas de sus hermosas joyas", escribió Rozz Friedman en una carta publicada por the Walton Sun.

