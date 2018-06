Acusan a amigo de estudiante de Universidad Barry asesinada, de haberla matado a tiros

Casi cuatro meses después de que una estudiante de la Universidad Barry fue hallada ultimada a balazos y su vehículo se encontró incendiado a varias millas de distancia, la policía, con la ayuda de tecnología de teléfono celular y un video de vigilancia, acusó del crimen a un amigo de la muchacha.

Según la policía de Miami, Jaime Plascencia, de 18 años, le disparó a Priscilla Torres varias veces, y luego le robó el automóvil.

Cuando la policía lo interrogó menos de dos semanas después del asesinato, Plascencia negó haber matado a Torres e inventó una historia sobre la forma en que se había herido la mano.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.