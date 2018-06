Tenía en la casa un terrier, un rottweiler, enorme cantidad de basura y un olor que atrajo a la policía

Una mujer de la Florida enfrenta cargos de crueldad animal después que, según la policía, se encontró en su casa dos perros —uno muerto, el otro vivo—, y en la vivienda había basura que tenía más de un pie de alto y un olor tan nauseabundo que para soportarlo hizo falta "buscar protección para respirar".

