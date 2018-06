Siguen cayendo: Arrestan a nueve depredadores sexuales de niños en Florida

Las autoridades de la Florida siguen intensificando las redadas contra los depredadores sexuales de niños.

Solo una semana después de que arrestaran a 21 hombres acusados de intentar abusar sexualmente de menores de edad, este miércoles se conoció el arresto de otras nueve personas por el mismo delito.

El Departamento de Policía de del condado St. Johns, al norte de Florida, informó que en la Operación "RIP Current" los detectives se hicieron pasar por menores de edad en distintas aplicaciones y redes sociales, en donde fueron contactados por esos hombres.

Ocho de los nueve detenidos no solo enviaron contenido sexual explícito en sus conversaciones, sino que viajaron hasta otras ciudades con el objetivo de abusar sexualmente de los menores de edad.

