Salieron de Miami a clonar tarjetas en cuatro estados. Los atraparon tras embolsillarse más de $100,000

Cinco residentes del condado Miami-Dade pudieran pasar hasta siete años en la cárcel después de haberse declarado culpables de perpetrar una estafa clonando tarjetas de crédito en estaciones de gasolina y usándolas para retirar dinero de cajeros automáticos (ATM) en cuatro estados del país.

Meylan Montalvo Gómez, de 27 años, Yosan Pons Sosa, de 29, Naudi Reyes Fernández, de 37, y Yarai Fuentes Quiñones, de 26, fueron arrestados el 28 de octubre en la habitación de un Holiday Inn por un agente de la Policía Estatal de Virginia Occidental, tras una investigación policial que duró casi dos meses.

Lázaro Serrano Díaz, de 27 años, fue detenido el 16 de enero en Miami.

