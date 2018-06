'Encerré al perro en el baño. La bebé está muerta en la sala': trágica llamada al 911 tras ataque de un pit bull

La Policía de Miramar reveló este miércoles la angustiosa llamada al 911 con la que una mujer reportó la muerte de su nieta tras ser atacada por un pit bull de la familia la semana pasada.

"El perro de mi hijo mató a la bebé de ocho meses", dijo en español la abuela de la pequeña en la llamada divulgada por el noticiero Local 10.

"Encerré al perro en el baño y la bebé está muerta en la sala", agregó la mujer entre lágrimas, tras identificar a la mascota como un pit bull.

Liana, de solo 8 meses, falleció el 30 de mayo tras ser atacada por uno de los tres pit bull que tenía su abuela en la casa.

