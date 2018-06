Factura de la FPL bajará unos centavos este verano

Los clientes de Florida Power & Light verán una ligera reducción en su factura mensual este verano debido a la ley federal tributaria aprobada el año pasado.

Sin embargo, las autoridades normativas demoraron hasta agosto la decisión sobre una devolución que los clientes recibirían, en parte debido al "cargo excesivo" cobrado por la compañía por concepto de restauración del servicio eléctrico después del paso del huracán Matthew en 2016.

La Comisión de Servicios Públicos de la Florida dio a los grupos interesados hasta el 28 de junio para presentar sus opiniones sobre la prpuesta de devolución de $27.7 millones.

“Debemos recibir una recomendación para el 7 de agosto”, dijo el presidente de la comisión, Art Graham, al final de una audiencia de cuatro horas sobre el reembolso

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.