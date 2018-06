Acusado formalmente bailarín desnudista y actor porno que atacó hotel de Trump en Doral

La fiscalía acusó formalmente el viernes al ex actor porno que entró a la fuerza al Trump National Doral, colocó una bandera estadounidense en la carpeta del vestíbulo y se batió a tiros con la policía.

Jonathan Oddi seguía detenido el viernes por la mañana y no se presentó en el tribunal penal de Miami-Dade.

Oddi, de 42 años, se puso a despotricar a gritos contra el presidente Donald Trump, el ex presidente Barack Obama y el rapero P. Diddy. Los agentes lo balearon en las piernas. El hombre sobrevivió y estuvo hospitalizado un par de días antes que lo detuvieran en la cárcel de Miami-Dade.

