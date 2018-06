Encuentran el cuerpo de la mujer que fue atacada por un cocodrilo mientras paseaba a sus perros

El cuerpo de una mujer que fue atacada por un cocodrilo el viernes en un parque de Davie, al norte de Miami, fue encontrado el viernes en la noche, poco después de que fueran hallados restos humanos dentro del reptil de 12 pies y seis pulgadas (casi 4 metros), informó la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Pesca de Florida (FWC).

El portavoz de FWC, Rob Klepper, dijo en un comunicado que Shizuka Matsuki, de 47 años, de Plantation, fue encontrada a las 9:49 p.m. el viernes en un lago en Silver Lakes Rotary Nature Park.





"Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de la señora Matsuki", escribió Klepper.

La FWC está investigando el incidente y dijo que el parque permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

