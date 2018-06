Se robó a la bebé y le hizo creer que era su madre. Estará presa los mismos años que duró el engaño

Tras casi 20 años que les tomó a las autoridades desentrañar el robo y secuestro de una recién nacida en Jacksonville, Florida, el caso que conmocionó a todo un país llegó a su fin este viernes.

Gloria Williams fue condenada a 18 años de prisión al ser hallada culpable de secuestro e interferencia en la custodia de Kamiyah Mobley, a quien se robó de un hospital solo horas después de su nacimiento y crió en un pequeño poblado de Carolina del Sur haciéndole creer que ella era su madre.

“No hay ni ganadores ni perdedores. Ha sido un caso muy triste y mucha gente ha sufrido, incluida la señora Williams”, dijo la juez Marianne Aho en la audiencia del viernes en una corte federal de Jacksonville, según News4Jax.

En la sentencia quedó estipulado que la mujer no podrá lucrarse económicamente por el caso, mientras esté en prisión. Esto quiere decir que le queda prohibido escribir un libro o vender la historia a algún director de cine o televisión.

