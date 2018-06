Condenan a 17 años de cárcel a ex residente de Broward que tenía miles de videos y fotos de ponografía infantil

Un ex residente de Broward, Florida, fue condenado esta semana a 17 años de cárcel, tras una investigación de más de tres años por distribución de más de 3,000 videos y 6,000 fotografías con pornografía infantil.

La sentencia impuesta por un juez de una corte federal de Miami contra Neil Timothy Aho, de 45 años, también incluye libertad condicional de por vida y será registrado como delincuente sexual, según documentos judiciales del caso.

La investigación contra Aho, de California y experto en informática, comenzó en el 2012 y se extendió hasta el 2015, años en los que vivió en Coral Springs y Hollywood, en Broward. El hombre se mudó luego a Silicon Valley, California,donde fue arrestado en agosto del 2015.

La propia madre de Aho manifestó a las autoridades durante una orden de registro en el 2012 su preocupación por el hallazgo de pornografía infantil en un computador que su hijo le había regalado, y por la posibilidad de que este hubiese “viajado al extranjero para abusar sexualmente de algún menor de edad”, de acuerdo con la acusación formal.

