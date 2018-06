Mujer que murió en las fauces de un cocodrilo había sido alertada sobre el peligro en su vecindario

Antes de ser arrastrada a un lago por un caimán de 12 pies y 6 pulgadas (casi 4 metros), Shizuka Matsuki y sus vecinos en una comunidad cerrada en Plantation, al norte de Miami, recibieron una advertencia de la asociación de vecinos aconsejando a los residentes a observar a los reptiles que acechan en los canales que rodean el barrio de Isla del Sol.

Matsuki, de 47 años, tenía la costumbre de pasear a sus perros: los vecinos decían que tenía tres pit bulls, pero en ocasiones solo salía con dos de ellos, todos los días a la misma hora. Vestida con atuendos de gimnasia, la mujer menuda y amable a veces permitía que sus mascotas nadaran en un canal, en el extremo suroeste del vecindario, y dejaba que los perros retozaran en el agua sin sus correas.

Pero en los últimos meses, dijeron los vecinos, Matsuki dejó de sacar a sus perros con esa frecuencia. Y aunque nadie sabe con certeza por qué, una serie de avistamientos de cocodrilos en la zona y un ataque ciertamente pusieron al vecindario en alerta.

Dos días antes del ataque, el miércoles por la mañana, una vecina que vive en la misma calle encontró un gran cocodrilo en el frente de su casa. Enseguida la asociación de vecinos envió un boletín por correo electrónico instando a la comunidad a estar alerta.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.