Con las lluvias llega la temporada de serpientes. Algunos consejos para evitar que lo muerdan

Llegó la temporada de lluvias al sur de la Florida y eso significa que habrá más avistamientos de serpientes.

Todos los años, entre abril y octubre, las serpientes —que por lo general se esconden bajo tierra— se ven obligadas a salir por la lluvia y entonces son vistas por la población.

La Unidad Venom One del Departamento de Rescates de Miami-Dade dio a conocer un video donde ofrece consejos y sugerencias para que el público se mantenga a salvo si se topa con una serpiente.

