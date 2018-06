¿Qué hacer si lo ataca un caimán? ¡Corra!

El viernes, un caimán arrastró a un lago a una mujer de Plantation que paseaba a sus perros.

Unos días atrás, un pastor fue atacado por un caimán mientras bautizaba a varios fieles en un lago en Etiopía. Y en junio del 2016, un niño que visitaba Disney fue arrastrado y devorado por un caimán en uno de los lagos de ese parque temático.

Así las cosas, ¿qué se debe hacer si uno se ve atacado por un caimán, que por lo general viven en lagos de agua dulce, estanques, ríos, pantanos, ciénagas e incluso canales en toda la Florida? (Los cocodrilos viven en aguas costeras salobres, son menos comunes en la Florida).

Primero que todo, uno debe evitar tales encuentros: no se debe alimentar a los caimanes, ni nadar en aguas pantanosas ni ningún lago después de la puesta del sol, cuando los caimanes salen a cazar. Al alimentarlos, aunque sea solamente pan, los caimanes pierden su temor natural a los seres humanos y los asocian con comida, dicen los expertos.

