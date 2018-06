Video capta a caimán cruzando pista de aeropuerto de Orlando, demoró un avión

Un caimán fue visto el lunes cruzando la pista del Aeropuerto Internacional de Orlando.

Anthony Velardi, quen volaba a Orlando desde Washington DC, grabó el video y lo publicó en Facebook. El clip de 10 segundos muestra al caimán avanzando hacia una laguna.

"Esto sólo pasa en Florida... un caimán demoró nuestro vuelo de Spirit Airlines...", escribió Velardi.

Autoridades del aeropuerto de Orlando tuitearon que el piloto tuvo que "detenerse en la pista para dar el derecho de vía a un vecino del lugar en su paseo matinal. Los pasajeros pudieron ver a un caimán cruzando de una laguna a otra".

